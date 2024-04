Baraja: "Lo mejor del partido ha sido el resultado"

Importancia del triunfo pese a no jugar bien

"Lo mejor del partido es el resultado. Dos partes muy diferenciadas. La primera ha sido bastante mala, quizás la peor de la temporada. No hemos tenido energía y no hemos sido reconocibles. Al descanso lo mejor era el 0-0. He hablado con ellos, no teníamos la obligación de ganar el partido, no es nuestra guerra. Pero sí de hacer las cosas que tenemos que hacer. La primera parte concedimos y luego del descanso la reacción ha sido positiva, el equipo se ha encontrado. Esa acción, esta vez... a veces tienes suerte, te cae. A veces la suerte no acompañó. Hoy sí. Hemos conseguido que sea gol y es una victoria importante. Llevábamos tiempo sin ganar fuera de casa, portería a cero. Sabíamos que el Granada iba a competir, era una de sus últimas balas... En fin, es muy difícil ganar. Muy difícil"