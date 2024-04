Una base de futuro en peligro por Peter Lim

Rubén Baraja ha generado nuevos activos, ha revalorizado la plantilla y ha construido un Valencia para los diez próximos años que Peter Lim podría dinamitar este mismo verano. El Pipo ha sentado las bases de un joven equipo en crecimiento que ha dejado de mirar a los puestos de descenso para aspirar a los de Europa. «Estamos construyendo las bases para un equipo mejor. Lo que más me ilusiona es conseguir una buena base para el futuro», decía recientemente el técnico. Para el Pipo «un buen proyecto no pasa tanto por fichar, sino por no descapitalizar el equipo». Y esa es la gran amenaza de este equipo en el próximo mercado de fichajes. Después de varios años, Lim tiene un amplio catálogo de ‘productos’ para vender. Lo que debería ser ilusión por la renovación y el blindaje de los jóvenes valores de la plantilla se traduce en miedo por desaprovechar la oportunidad histórica de crecer de la mano de ellos. La base de futuro que ha sentado el Pipo está en peligro por Lim.

Javi Guerra

Javi Guerra renovó el 16 de mayo de 2023 en un movimiento estratégico del club semanas antes de que concluyera la temporada pasada. El de Gilet amplió su contrato hasta 2027 después de su explosión en el primer equipo a las órdenes de Baraja. El joven centrocampista, que terminaba contrato en 2024, firmó por cuatro temporadas y fue blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Internacional sub-21 y en las prelistas de la Absoluta. Su proyección lo convertirá en uno de los nombres propios del mercado. El canterano, que siempre ha reiterado su deseo de quedarse, tiene pretendientes en Inglaterra e Italia desde su irrupción en la élite.

Cristhian Mosquera

Cristhian amplIó el pasado mes de febrero su vinculación con el Valencia una temporada más de forma automática después de superar la cantidad de partidos establecida por escrito. El central, que tenía firmado hasta 2025, renovó hasta 2026 con un aumento en el salario y en su cláusula de rescisión de 25 millones ascendentes. El club se aseguró un año más al hispono-colombiano en una renovación automática puede no ser suficiente a medio-largo plazo. El jugador está creciendo a pasos agigantados (titular para Baraja y pilar de la Sub-21) y su contrato corre peligro de quedarse desfasado. El alicantino recibió en enero dos ofertas de dos clubes grandes de Europa. Está en el radar del Atlético y el AC Milan lleva intentando su fichaje desde la ‘operación Yunus’.

Diego López

Diego López ha renovado de forma automática hasta 2027. El ‘Guajín’ ha ampliado su contrato una temporada después de alcanzar un número determinado de partidos establecido pos escrito. El asturiano tiene firmado lo que resta de temporada y tres más. Su renovación automática supone un aumento salarial y mejora su anterior contrato. El club llegó a un acuerdo con el Valencia en verano para ampliar su vinculación con el club hasta 2026 pasando a formar parte del selecto grupo de los 100 millones de cláusula. Su irrupción en LaLiga y su salto a la Sub-21 lo convierten en atractivo para muchas secretarías técnicas europeas.

Fran Pérez

Renovó su contrato con el Valencia a principio de temporada en septiembre de 2023. El canterano se comprometió con la entidad de Mestalla hasta 2026 en una ampliación que llevaba meses pactada entre el club y el entorno del jugador. El extremo ascendió un escalón salarial y está blindado con una cláusula de rescisión de 80 millones. Su sueño es quedarse en el Valencia y triunfar como su padre Rufete, aunque su explosión en el primer equipo de la mano del Pipo no ha pasado desapercibida para muchos equipos.

Contratos de los jóvenes del Valencia CF / SD

Yarek Gasiorowski

Tiene contrato con el Valencia hasta 2026. El central firmó en el verano de 2022 cuatro temporadas con opción a una más. El de Polinyà del Xùquer tiene la posibilidad de ampliar el contrato si suma una serie de partidos oficiales, pero siempre que sea como jugador de primer equipo. Ahora mismo tiene ficha del filial y por tanto sus partidos hasta la fecha no contabilizan. Yarek, internacional sub-19, tiene mucho cartel internacional por su trayectoria en las categorías inferiores de la selección. El Red Bull Salzburgo hizo dos ofertas por el jugador superiores a 5 millones, ambas rechazadas por el Valencia.

Giorgi, Pepelu y Hugo

La juventud de este equipo no solo reside en la cantera. La columna vertebral está formada por otros tres jóvenes valores. El Valencia podría tener asegurada la portería en los próximos diez años con Giorgi Mamardashvili. Sin embargo, el georgiano tiene los días contados en Mestalla a pesar de estar renovado hasta 2027 con una cláusula de 100 millones. La misma que tiene Pepelu. El de Denia, firmado hasta 2028, estará en el escaparate en verano por su rendimiento ‘top’ de esta temporada. Hugo Duro, por su parte, tiene contrato en el Valencia hasta 2026 después de que el club ejecutara su opción de compra.