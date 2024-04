Sandra Gómez: "Catalá esperaba que el TSJCV diera la razón al Valencia y ahora debe mojarse"

La portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, celebró las sentencias del TSJCV que avalan que la Generalitat no prorrogara la ATE del Nou Mestalla y que la caducara por incumplimientos del club, aseguró que la actual alcaldesa María José Catalá, del PP, esperaba una resolución en sentido opuesto y señaló que ahora está obligada a "mojarse".

Gómez le reclamó que lleve al Pleno las fichar urbanísticas que la pasada legislatura pactaron con el Valencia cuando gobernaban con Compromís, aunque advirtió que su partido no votará a favor de las mismas si se mantienen las modificaciones que afirma que se han hecho en el convenio que debe establecer las características del nuevo estadio así como los usos del mismo que podría hacer el Ayuntamiento.

"Ahora la señora Catalá ya no tiene excusas. Estaba esperando que el TSJCV le diera la razón al Valencia para no hacer nada. Era lo que veníamos denunciando y ahora está absolutamente obligada a mojarse y a tomar cartas en el asunto. Está obligada a aprobar las famosas fichas urbanísticas que nosotros dejamos preparadas hace un año. En julio, lo último que dejé firmado eran las alegaciones, y nunca han sabido explicar por qué en este año no han querido aprobarlas en el pleno y ya no tienen excusas", señaló en declaraciones a los medios.

"Ahora bien, nos tiene que trasladar también el convenio. Lo dejé preparado y me consta que lo han modificado y que no quieren exponer al público porque lo han cambiado para favorecer los intereses de Peter Lim", señaló la ex concejala de urbanismo en referencia al máximo accionista del club.

Preguntada por si votarían a favor de las fichas urbanísticas insistió en que sin conocer el convenio no podía "dar respuesta" pero señaló que las fichas garantizaban que el Valencia no podría acceder a los derechos urbanísticos sin cumplir determinados hitos.

La portavoz socialista aseguró que las sentencias son una "buena noticia" porque protegen "los derechos de la ciudad" y admitió que estaba "muy preocupada" porque dijo que ha habido "maniobras" el Partido Popular para que los tribunales reestablecieran la ATE.

"Quiero celebrar que el TSJCV haya valorado el trabajo que hicimos nosotros previamente. El hecho objetivo era que el Valencia no había acabado el estadio, era objetivo y muy difícil e cuestionar. Quiero recordar los informes y los escritos que hizo el Valencia cargando contra mí. Sinceramente, como no había argumentos jurídicos, se pasó al ataque personal", afirmó

"Creo que da la razón a los que contra viento y marea pensábamos que lo primero era defender los intereses de la ciudad incluido frente al actual propietario del Valencia. Hemos sido sumamente criticados pero que nos dé la razón el TSJCV supone que estábamos haciendo lo correcto", añadió.

Gómez afirmó que el partido socialista defendió esta posición "en solitario muchísimo tiempo aunque puntualmente haya partidos que hayan entrado o se hayan salido de esta posición según les haya convenido o haya ido el aire".

"Numerosos dirigentes de todos los partidos nos han criticado y señalado directamente. El Valencia hizo un ataque personal, frontal contra mí y hoy es un día de celebración. Al darnos la razón nos dice que hacíamos lo correcto que velábamos por el intereses general, por el de la ciudad", concluyó.