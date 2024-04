Solís: "Tenemos una base que ha venido de la Academia"

Javier Solís habló antes del partido del Valencia CF en El Sadar. El director corporativo habló en DAZN de "proyecto" cuando fue preguntado por la renovación de Diego López, un hecho que valoró de forma positiva: "No ha sido solo la extensión de contrato de Diego López. Tenemos una base que ha venido de la Academia y se ha asentado y el hecho de tenerlos con contratos largos y grandes cláusulas ayuda a tener el proyecto en marcha", decía sobre los 'nanos' a los que Rubén Baraja le ha dado la alternativa y a los que ha revalorizado desde su llegada.

El portavoz estuvo en Singapur hace unas semanas hablando con Kiat Lim con otros integrantes del 'local management', aunque no quiso revelar el contenido de la cita: "Fue una reunión de aspectos de estadio y aspectos financieros. Me voy a quedar ahí porque no creo que como club fuese bueno desvelar más. Hay que se cauteloso", señalaba, aunque en otras ocasiones sí ha hablado de estas citas al llegar a Valencia. De la que fue Gennaro Gattuso, de hecho, se hizo un comunicado público manifestando la intención de fichar y luego no se fichó.

Por último, no escondió el hecho de que en el club se piensa en la posibilidad de jugar Europa, aunque mantuvo la calma: "Seguimos las indicaciones del entrenador, hay que ir partido a partido sin renunciar a nada y muy ilusionados", expuso.