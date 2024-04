Un dato 'extremo' en el Valencia de Baraja

El Valencia CF afronta el partido del Betis con muchas noticias positivas. Ganar a Osasuna ha disparado la ilusión y ha provocado incluso que no solo se esté pendiente del equipo verdiblanco sino que la mirada también vaya a la Real Sociedad, con un calendario complicado y que tiene en estos momentos en su mano una plaza de Europa League. Con todo eso, los jugadores afrontan el duelo de este sábado como la oportunidad perfecta de meter 'bocado' al Betis de Pellegrini y conseguir abrir una brecha que no se ha tenido hasta el momento este curso. En este tramo crucial de la temporada todos los 'inputs' permiten a Baraja sonreír y pensar en que el sueño está cerca, pero hay un factor que debe mejorar. Tal vez el único para pensar que incluso la Europa League es posible: los goles de los extremos.

Es sorprendente ver la efectividad del Valencia teniendo en cuenta la participación de los extremos en cuanto a cifras, pero eso no habla mal de ellos en general. Sí en números ofensivos, pero lo primero que pide Baraja es ayudar a la defensa. Por eso hubo la limpia en verano de algún jugador de banda que ayudaba entre poco y nada y este año no se le echa de menos. Porque incluso a pesar de las bajas cifras hay jugadores que no dejan de ser un defensa más en el entramado del Pipo. Tantas porterías a cero no se explican solo desde los defensas, sino también desde los atacantes, que son los principales responsables de que no lleguen más a área propia.

En cualquier caso, y yendo solo a los datos ofensivos, sí sorprende ver que en el Valencia CF el último gol de un extremo llegó el 14 de enero. Y el dato es engañoso porque ese día el tanto lo hizo un Diego López que jugó de segundo punta. Es decir, la nómina de extremos que actualmente está formada por Diego, Fran Pérez, Peter Federico y Sergi Canós acumula desde enero sin ver portería. Y si nos ceñimos a lo extrictamente posicional, un gol de un extremo jugando como extremo, hay que acudir al 19 de diciembre contra el Rayo Vallecano a domicilio.

Sergi Canós, en un lance del Granada-Valencia / LALIGA

Mestalla no ha visto un gol de un extremo

Con las cifras en la mano es curioso ver que el Valencia CF de Baraja ha marcado 18 tantos en Mestalla esta temporada y solo ha recibido 8, la segunda mejor cifra del torneo. Los goleadores en casa han sido Hugo Duro (8), Pepelu (4), Yaremchuk (3), Javi Guerra, Gayà y Guillamón. Es decir, ningún extremo ha sido capaz esta temporada de hacer un tanto en casa ya que todos han llegado lejos de sus aficionados: Diego López en el Mirandilla, Son Moix y Power Horse, Canós en Vallecas y Fran Pérez en San Mamés. Peter Federico todavía no ha marcado.