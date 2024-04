Diakhaby se marcha a Francia para seguir su rehabilitación

Mouctar Diakhaby vuelve a Francia. El jugador del Valencia CF, después de unas semanas de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, regresa a Francia para seguir con su recuperación. En los próximos días se analizará la evolución de la rodilla y se estudiará realizar una artroscopia, según informa Deportes Cope Valencia.

Cuando ya se ha cumplido un mes de su operación de rodilla, el futbolista regresa a su país para tratarse junto su familia y afrontar una nueva fase de su larga recuperación con los suyos. Además, en los próximos días muy posiblemente tenga que volver a pasar por el quirófano para realizarse una artroscopia y así iniciar un nuevo paso en su puesta a punto. El defensa regresó a València a principio del mes de abril para una primera toma de contacto con los fisios del Valencia, que han evaluado sus primeros días en Valencia su estado, para comenzar a dar los primeros pasos en una etapa que consistirá en mucha movilidad de pierna y trabajo de camilla.

Diakhaby recibió el cariño de sus compañeros en Paterna. / VCF MEDIA

La operación fue un éxito y 'Diakha' está motivado y es optimista, tras unos primeros días en los que estuvo muy tocado anímicamente. No obstante, las expectativas están en el mismo punto que tras la operación. No se quieren adelantar plazos y el periodo de recuperación seguirá por el cauce programado, sin adelantar pronósticos. No hay que olvidar que, según han explicado varios médicos, se trata de una de las peores lesiones que puede sufrir un deportista.