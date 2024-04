Entradas a la venta para Montjuic

El Valencia CF sacó a la venta en la mañana del pasado jueves las entradas para la zona visitante de Montjuïc. Más de 300 localidades que quedaron agotadas en cuestión de veinte minutos. Sin embargo, horas más tarde, LaLiga anunciaba el cambio de día para el duelo ante el Barça a consecuencia de un pequeño efecto dominó que partió con la petición del Real Madrid de mover su partido por los compromisos de Champions. Así, el equipo de Rubén Baraja pasa de jugar contra el Barça el sábado 27 a las 14:00, a hacerlo el lunes a las 21:00.

La decisión de LaLiga atendiendo a la petición del Real Madrid provocó un aluvión de críticas en redes sociales, pero no tan solo de los valencianistas, sino del resto de equipos que también han visto sus horarios modificados. Una vez más LaLiga vuelve a mirar por lo intereses de un equipo, el de siempre, alterando al resto. La alteración afecta a los 323 aficionados valencianistas, que pasan de tener un viaje planificado en finde semana a mitad día, a tener que arreglárselas para ir a Barcelona en un día laborable y volver a las pasadas 23 horas que terminará el partido. De hecho, han sido alrededor de 100 valencianistas los que no han tenido más remedio que devolver la entrada por imposibilidad de viajar el lunes. La devolución era una de las opciones que ofreció el Valencia CF a sus aficionados. La otra es un servicio completamente gratuito de autobús tanto de ida como de vuelta que van a aprovechar la mayoría de los valencianistas que no han devuelto sus entradas.

En cualquier caso, este martes salen a la venta para los aficionados las entradas que han sido devueltas. A pesar de ser el lunes una fecha mucho más comprometida como así lo hizo saber el Valencia tanto en privado como en público por vía Rubén Baraja, la previsión es que la afición vuelva a agotar los ‘tickets’ para el viaje a Montjuic. El valencianismo sabe que es un partido trascendental, mucho más tras la derrota ante el Betis que propició que el equipo perdiera la séptima plaza que da acceso a Conference League. Quedan seis finales y el equipo está obligado a firmar un tramo final de competición sobresaliente para tener opciones de volver a viajar fuera de España en una temporada, aunque sea en la bisoña Conference League y no en Champions o Europa League.