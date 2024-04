Hugo busca su nuevo punto de inflexión

El partido de la primera vuelta contra el Barcelona significó un punto de inflexión para Hugo Guillamón. Su golazo a Iñaki Peña en Mestalla cambió el rumbo de su temporada. El de l’Eliana dio un paso adelante cuando ya nadie lo esperaba. Su gol salvador en el 70’ a los de Xavi Hernández se convirtió en el giro radical que necesitaba para darle la vuelta a un 2023 que desgraciadamente siempre recordará como uno de los años más difíciles de su carrera deportiva. Aquel disparo a la escuadra desde la frontal del área fue más que un gol. Hugo volvió para quedarse aquel sábado 16 de diciembre. El centrocampista se ganó la confianza de Rubén Baraja y comenzó a asumir un rol más protagonista en el equipo hasta convertirse en uno de los pilares del Pipo.

El Valencia-Barça de la jornada 17 significó un antes y un después en la temporada de Guillamón. Los números lo confirman. Hugo disputó 162 minutos en las 16 primeras jornadas de LaLiga. Solo un 11%. Durante las 16 restantes jornadas, ha cumulado un total de 965 minutos. Casi un 70%. Hasta su partido contra el Barça nunca fue titular. Solo jugó de inicio en Copa contra Logroñés y Arosa. Acumulaba 16 suplencias consecutivas. Todas las jornadas. Contra el Getafe y el Girona recientemente ni siquiera jugó fuera de la rotación del entrenador. La baja por sanción de Javi Guerra por su expulsión en el Coliseum le abrió las puertas de la titularidad en liga esta temporada. Era el mejor escenario para dar un paso al frente. Y Hugo lo hizo.

El futbolista aprovechó la oportunidad contra el Barcelona, recuperó el protagonismo perdido y salió muy reforzado en clave futuro cerrando todas las puertas de una posible salida en el mercado de invierno. El único objetivo de Hugo Guillamón era volver a ser importante para el equipo. Y lo consiguió en una actitud muy valorada por el propio Rubén Baraja. «Me pone muy contento que no haya bajado los brazos cuando no jugaba tanto», reconoció.

Aquel 11 de diciembre empezó una temporada nueva para Guillamón en un nuevo ejercicio de superación. Y van muchos en los últimos años. Como cuando le sentaron dos meses en el filial, cuando el club le dejó sin contrato con Albert Celades en plena pandemia, cuando Javi Gracia le colgó el cartel de quinto central o cuando Peter Lim jugó torpemente con su renovación. Una vez más, Hugo le dio la vuelta a la tortilla.

El canterano recuperó su estatus perdido con el Pipo y fue clave en la mejor racha de la ‘era Baraja’ con nueve titularidades consecutivas: Barcelona (90’), Rayo Vallecano (90’), Villarreal (90’), Cádiz (90’), Athletic (90’), Atlético de Madrid (79’), Almería (90’), Las Palmas (90’) y Sevilla (86’). Los números lo avalan. El Valencia ganó 5 partidos, empató 3 y solo perdió 2 (Atlético y Las Palmas) durante las diez titularidades de Guillamón en LaLiga. Un total de 18 puntos de 30.

Las primeras suplencias de Hugo no llegaron hasta tres meses después (a principios de marzo) contra el Real Madrid (33’) y el Getafe (19’) coincidiendo con la vuelta de Javi Guerra al doble pivote. Hugo recuperó la titularidad en el empate sin goles (0-0) contra el Mallorca y durante las dos últimas jornadas ante Osasuna y Betis se ha consolidado como opción desde el banquillo. Su entrada ha ordenado y ha dotado al equipo de mayor presencia en el centro del campo. El partido del lunes contra el Barcelona podría volver a ser un punto de inflexión para Hugo. Baraja maneja la posibilidad de hacerse fuerte por dentro con la titularidad de Hugo como ya hizo en Mestalla formando doble pivote junto a Pepelu, aunque todavía no hay decisión.

Hugo es importante en el campo a todos los niveles. Las lesiones de José Luis Gayà y Mouctar Diakhaby, así como la suplencia de Jaume Domènech y la salida de Gabriel Paulista, lo convierten en uno de los pesos pesados del equipo. El sábado dio la cara públicamente en la entrevista post-partido después de caer derrotados contra el Real Betis para hacer autocrítica y lanzar un mensaje en clave optimista: «Queríamos dar una alegría a la afición, no ha podido ser y tenemos que seguir peleando. La mentalidad es la de no bajar los brazos. Afrontar cada partido como una final. Es verdad que teníamos la ilusión de seguir con esa buena dinámica ante nuestra gente, pero esto no para». Hugo apunta al Barça como en la primera vuelta: «Es un gran rival y un gran escenario. El objetivo es competir en cada partido».

