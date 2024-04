La ‘inquina’ de Jaime Latre con el Valencia viene de lejos

El Valencia CF trató de ganar en Montjuïc pero como de costumbre Jaime Latre puso de su parte para que eso no sucediera. El árbitro, reincidente en el caso del cuadro del Pipo, es un sospechoso habitual y ya el curso pasado contra el Barcelona en el Camp Nou quiso ayudar al conjunto azulgrana en su lucha por el título liguero. De paso, el Valencia sufría para salvar la categoría. Pero eso le daba igual a Jaime Latre, árbitro del VAR. En la temporada actual, el colegiado del comité aragonés ha demostrado su premeditación en todas las acciones polémicas. La más clara, el gol de Fermín, en una posición ilegal más que evidente.

El aficionado valencianista no se queja de De Burgos Bengoetxea en esa acción porque entiende que tanto para él como para el línea es una jugada rápida y complicada. Puede fallar porque es humano. A partir de ahí, la realidad es que un señor sentado mirando a una televisión entiende que Fermín no molesta estando en fuera de juego en una acción en la que el balón le pasa a escasos centímetros y en la que se mueve como puede observar todo el mundo. La sensación es que Jaime Latre no quiso en absoluto permitir que el Valencia siguiera con el 1-2 en el marcador. Porque ese es otro de los motivos de enfado. Con 4-2, el Barça marca el quinto con una acción así y existiría enfado pero ni una décima parte del que ha surgido tras un atraco más.

Y el problema es que Jaime Latre tampoco vio penalti en una acción dudosa, la de Iñigo Martínez con Peter Federico, y que está al filo de ser penalti. Pero de nuevo, en caso de duda Jaime Latre perjudica al Valencia. El año pasado, Kessie derribó a Fran Pérez de una manera clarísima y el colegiado de VAR, que era el mismo, dejó muestras de no querer arbitrar de manera honesta y justa. En esta 2023/24, el partido contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla también evidenció cierta inquina con el Valencia CF. Primero señalando un penalti, que puede serlo pero que al revés Jaime Latre seguramente no habría avisado a su colega de campo, y después obviando una roja clarísima de Luis Hernández tan fácil de ver como la posición de Fermín este lunes en Montjuïc.

En definitiva, Jaime Latre no es solo un sospechoso habitual, sino que la RFEF provocó poniéndole en le VAR en el mismo partido en el que la temporada pasada fue cómplice del atraco al Valencia CF. La realidad vuelve a superar la ficción. El problema es que visto lo visto, los arbitrajes pueden volver a colocar demasiadas piedras en el camino de los de Baraja, que este fin de semana se miden al Alavés en casa con la presión de tener que ganar para no perder el tren de Betis y Real Sociedad. Además, el Villarreal sigue creciendo y se ha colocado a solo tres puntos del conjunto del Pipo. Y la dinámica amarilla ha demostrado ser muy fiable.

