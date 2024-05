Pepelu: "A nivel futbolístico ha sido el mejor año de mi carrera"

Pepelu, una de las revelaciones del curso en Mestalla, ha sido protagonista este miércoles en los micrófonos de VCF Radio en el Informativo de mediodía. El futbolista ha mandado inicialmente ánimos a Gayà por su lesión, que le hace quedarse fuera de la EURO, y posteriormente ha analizado la campaña en la que el equipo -pese al regusto 'amargo' del final- ha estado cerca de pelear por Europa pese a marcarse el objetivo de la salvación.

Mensaje de ánimo para Gayà: lesionado y sin EURO

"Qué decir. Nuestro capitán, el que nos guía y un referente en el vestuario. Ya sabe la fuerza que le hemos enviado todos. Personalmente le animé ayer, está animado, sabe que es un momento duro pero bueno... a recuperarse desde el primer día y volver más fuerte. Ya publicó una foto ayer, con un mensaje que él sentía y yo creo que volverá más fuerte. Estoy seguro que así será. Hemos hablado con el fisio en el vestuario antes, estaba animado, sabe que es un proceso duro y desde ya a recuperarse de la mejor manera para volver lo mejor posible para la próxima temporada"

Partido en Balaídos: último del año. Final de temporada con regusto amargo

"La verdad que sí, después del año que habíamos hecho. Ha sido un año bueno, sabíamos la situación del equipo, el equipo dio un paso al frente y fue ambicioso. Nos queda el regusto de no poder ganar estos últimos partidos, pero no tiene que manchar la gran temporada que hemos hecho

Mala racha lo empaña todo, pero no refleja la temporada...

"Es una lástima. Nos está costando puntuar y marcar. Hay que quedarse con la temporada total, hemos crecido, gente joven que no ha participado mucho en la élite han dado un paso al frente, hemos sido fuertes, hemos asentado unas bases fuertes para el futuro. El equipo ha competido siempre. Era la identidad que queríamos. Luchar cada minuto, ser un equipo compacto, ha sido la receta para el resultado obtenido"

Rendimiento de la plantilla por encima de lo esperado

"Mucha gente externa no confiaba en nuestros resultados, pero a través de ser ambiciosos y compactos hemos competido siempre. Hemos creado una seña de identidad, que es importante. Hemos sido un equipo muy reconocible y hemos hecho cosas que pocos se esperaban"

Evolución de la plantilla

"Desde el primer momento en que llegué percibí que se empezaba a crear algo bonito como grupo. Hemos hecho un grupo increíble, hemos creído todos en una idea. A raíz de pasar el tiempo hemos ido potenciándonos cada uno y como equipo y eso ha hecho conseguir cosas que a principio de temporada parecían difíciles de conseguir"

'Palos' como lesión de Diakhaby, Gayà, Jaume, rachas malas... Eso hace meojrar al equipo

"Justamente a nosotros nos han pasado lesiones complicadas. La de Diakha, la más complicada de LaLiga. El equipo se ha rehecho y eso habla bien de nosotros. Esto hay que destacarlo, nos ha hecho madurar"

Sin 'guinda final', pero el equipo lo ha dado todo...

"Ha sido un año muy bueno. La espinita del final nos tiene que hacer aprender, cuando las cosas no salen bien hay que recuperarse. El grupo está muy contento por el año hecho. El objetivo se ha cumplido, nos queda la lástima del final"

Luchar por Europa contra equipos que "sí estaban confeccionados para pelear por Europa"

"Sí, la verdad que sí. Sabíamos que había plantillas muy fuertes en LaLiga. Cuando hemos jugado contra ellos hemos demostrado, competido y luchado. Luchar hasta faltar dos jornadas por Europa es un premio al trabajo, a la evolución de la plantilla y juntos lo hemos podido hacer"

Balaídos, acabar con mejores sensaciones

"Queda el último partido. Estamos convencidos de querer acabar con buenas sensaciones el año. A luchar en Vigo, seguro que podemos hacerlo"

La mejor temporada de Pepelu a nivel futbolístico

"Te diría que sí. Es mi segundo año en Primera. Los números están ahí. Lo he jugado todo, he marcado siete goles, que para mi posición son buenos números. También por sensaciones, por cómo me he acoplado y crecido en el equipo. Para mí sí ha sido mi mejor año futbolístico"

Fue llegar y caer de pie en el vestuario

"La verdad que sí. Cuando llegas a un lugar nuevo siempre tienes esa duda. Desde el primer día sentí conexión con cuerpo técnico y compañeros. Me acogieron todos bien en el club. Eso me hizo tener confianza desde el primer día y poder demostrarlo"

Rubén Baraja

"Alguien muy especial. Desde el primer día tenía las ideas muy claras conmigo y eso me transmitió. Él había jugado ahí, sabía lo que quería y eso ayuda. Eso ha ayudaod en que pueda crecer en el equipo"

Buen ambiente de la plantilla

"Lo de este año yo pocas veces lo había vivido en un vestuario. Eso se transmitía. El equipo iba junto siempre y al final es algo que cuando las cosas no van tan bien hace que te refuerces en compañeros. Desde el primer al último día ha sido así

Problema vírico y baja en San Sebastián después de poder jugarlo todo

"Me dejó mal sabor de boca. Me tocó ponerme malo, somos personas. Al final me hubiera gustado terminar toda la temporada jugándolo todo. Son números increíbles y eso refleja la confianza del cuerpo técnico en mí. Por suerte he podido estar sano siempre para jugar. Siempre digo que me gusta mucho cuidarme, estar siempre disponible. Es importante para el equipo, para el cuerpo técnico. Tenemos muchas rutinas de cuidado también"

Novedades en tus cuidados. ¿Qué es lo que has ido cambiando para beneficiarte para estar siempre bien?

"Al final yo trabajo también con un equipo que está pendiente de mí y cuida lo detalles. Cuidado del sueño, alimentación, recuperación... Hay cosas prohibidas, de eso se encarga el nutri. Me gusta comer saludable, me adapto a todo. No me puedo quejar"

Solo has fallado un penalti

"Es algo que también se puede controlar. Estudiamos a los porteros. Marcar 7 de 8 es bueno, son cifras buenas. Los porteros también son muy buenos. Me quedaría con el primero, mi primer gol en Primera. Fue algo especial"

Espina de marcar un gol de falta

"La verdad que sí. Este año he tenido dos al palo. El día del doblete al Villarreal, el tercero hubiera sido de falta. Espero que llegue"

Prelista de Luis de la Fuente para la EURO

"Sería un sueño. Ir a una convocatoria de la selección para mí sería lo máximo. Intentar representar a nuestro país. Sería darle un valor extra a mi temporada. Sería que el seleccionador se ha fijado en mi"