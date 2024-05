Martín Presa, sobre Dimitrievski y el Valencia CF: "No somos tontos, me jugaría las manos..."

Stole Dimitrievski ya ha afrontado su último partido como portero del Rayo Vallecano. El guardameta, que tiene un preacuerdo con el Valencia CF a falta del famoso ok desde Singapur, no seguirá en Vallecas el próximo curso.

El conjunto de la franja hizo un esfuerzo a nivel económico pero no logró convencer al portero -suplente en la última jornada de Liga- que aterrizaría en Mestalla a coste cero para ser presumiblemente el portero titular de la 24/25 si se certifica la salida de Mamardhasvili.

Al respecto de su futuro ha sido claro Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, en la previa a la cita ante el Athletic (0-1). "Dimitrievski no ha querido estar en el Rayo y no es por un tema económico, porque el Rayo ha hecho el mayor de los esfuerzos por él. Ha preferido estar en otra institución y esto es como cuando quieres a alguien... si él no quiere estar. Así no queremos que estén. Queremos que estén los que quieran estar con nosotros", ha manifestado ante los micrófonos de DAZN.

Además, al ser cuestionado sobre el futuro proyecto del meta macedonio, Presa ha manifestado que pese a que "no me lo ha dicho", no es "tonto" y que piensa que "ya lo tiene firmado" con el Valencia. "No me lo ha dicho, pero los que llevamos tiempo en este sector lo sabemos. No somos tontos, me jugaría la mano y la cabeza a que es el Valencia y a que el portero está firmado. Las cosas como son, ha sido un profesional hasta el final. Le damos las gracias y lamentamos que no haya querido seguir con nosotros", ha asegurado.

El portero, en la previa, también ha hablado y ha confirmado su marcha sintiéndose agradecido al club y al barrio por sus seis temporadas como rayista. "Este barrio siempre me ha representado. Estoy muy orgulloso de mis 191 partidos con el Rayo. El portero con más partidos en el Rayo, después de Wilfred. Es un gran número. He vivido momentos bonitos aquí, también malos. Siempre estaré muy agredecido a la gente", ha manifestado. Sobre su nuevo proyecto, eso sí, de momento no ha dicho nada: "La vida y el fútbol es así. Hay que cerrar etapas para abrir otras. El Rayo me ofreció renovar. No es un adiós sino un hasta luego. Agradecido a todos", ha asegurado, sin desvelar pistas sobre su nuevo equipo.

Un interés que viene de lejos

Este periódico ya informó el pasado mes de febrero del interés del Valencia CF en el guardameta, que sería agente libre en verano. Pero como siempre, con todo fichaje que se cierra en Mestalla, la dirección deportiva está a expensas de Singapur para cerrar la operación. Bien sea de Peter Lim, que tradicionalmente ha estado al mando, o ya de su hijo Kiat, en caso de haberse producido de manera definitiva esa sucesión al mando de la entidad.