El último once del Valencia esta temporada

El Valencia visita Balaídos en el último partido de la temporada 23/24 con el objetivo de acabar el año rompiendo la racha negativa que arrastra desde hace varias fechas. Los de Baraja han perdido la oportunidad de ser octavos y dependen de sí mismos para ser novenos, eso es lo que se juega el Valencia en esta jornada 38. Para ello tendrá que superar al Celta y, en caso de no hacerlo, no perder y que el Alavés no gane su partido.

Para ello, Baraja ha introducido cambios respecto al último once que alineó en Mestalla ante el Girona. Finalmente el guardameta será Mamardashvili, que podría jugar su último partido con la camiseta del Valencia. Hugo Duro deja su sitio arriba a Alberto Marí, que vuelve al campo en el que metió uno de los goles más importantes del Valencia el año pasado, mientras que Hugo Guillamónvuelve al once en detrimento de Javi Guerra, que esperará su oportunidad desde el banquillo.

Onces oficiales de Celta y Valencia

Celta de Vigo: Iván Villar; Kevin Vázquez, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Mingueza; Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Williot Swedberg; Iago Aspas, Miguel y Douvikas.

Valencia CF: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Yarek, Foulquier; Pepelu, Hugo Guillamón, Almeida; Diego López, Sergi Canós y Alberto Marí