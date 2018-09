Guedes: "Estoy listo para ser titular"

Gonçalo Guedes se ofrece para ser titular por primera vez esta temporada contra la Juventus. A la pregunta del periodista sobre si se ve "preparado" para el miércoles tras media hora en acción ante el Betis, el '7' responde: "Sí, me sentí muy bien. No es fácil en la Liga. Pero me sentí bien y estoy listo". "Siempre quise volver y estoy contento por haber vuelto a jugar en Mestalla, de que la afición me haya aplaudido. Dentro del campo debo demostrar lo que hice el año pasado y mejorarlo".

Respecto al partido, el '7' indica que "no es fácil". "Las cosas saldrán mejor en los próximos partidos, el equipo está haciendo lo que pide el míster", añade".

Necesitamos el apoyo de la afición. Trabajamos mucho, dando el máximo y haciendo las cosas bien vendrán las victorias. Intentaremos hacer más goles".

Marcelino dio entrada en el minuto 63 a Guedes en sustitución de Ferran Torres. El luso se colocó en la banda derecha. "Me gusta más la izquierda, pero el míster me dijo que era mejor allí. Hago lo que el técnico me manda lo mejor posible", explicó.

De vuelta al choque del miércoles -21:00 horas- frente a la Juventus, el extremo recuerda que los italianos son "un rival muy difícil con jugadores muy buenos, pero también con puntos flacos". "Tendremos que mirarlos bien, aprovecharlos y defender bien", analiza Guedes.