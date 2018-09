Chiellini es el primer crítico de Cancelo

El defensa de la Juventus, Giorgio Chiellini tiene muchas esperanzas en las posibilidades de su equipo en la liga de Campeones y no renuncia a volver a jugar la final, pero prefiero marcarse retos inmediatos, "paso a paso" asegura, y el primer paso es el encuentro de este miércoles en Mestalla ante el Valencia CF de Marcelino. El futbolista italiano ha hablado en rueda de prensa entre otras cosas de su compeñero y exjugador del Valencia CF Joao Cancelo. Estas han sido sus palabras:

Aspiraciones de Champions

Ha habido un crecimiento constante y creo que estamos subiendo nuestro nivel, tenemos gran expectación por conseguir una gran Champions y empezar con buen pie. Somos más fuertes que otros años, pero la única forma de demostrarlo es en el campo, es una prueba difícil, pocos equipos ganan en Mestalla. Será un ambiente difícil, pero es la mejor forma de entrar de lleno en la Champions.

¿Ha hablado con Buffon?

Hablo con él a menudo, pero no sobre el fútbol, simplemente por la amistad que nos une, espero verlo pronto.

¿Y ha hablado con Douglas como capitán?

No he hablado, estamos cerca de él, es un chico que siempre se ha portado bien, ha pedido disculpas y va a tener sanción, le apoyamos y le animamos a que siga consciente de lo que ha hecho, todos nos hemos equivocado. Él nos ayudará seguro como siempre ha hecho, es un chico excelente.

¿Suficiente con Ronaldo?

Nosotros creemos que hemos crecido como equipo, pero no tenemos la Copa en casa, eso no es así, sabemos la dificultad del campeonato y mañana lo comprobaremos, la intención es llegar a marzo fuertes porque hay cinco o seis equipos que pueden ganar la Champions.

¿Apostaría a la Juve como favorita?

Nunca he apostado, así que no hago caso, no me gusta apostar. El año pasado también nos lo creímos y llegamos cerca, hasta la final, pero nos ganó otro equipo, desde aquí a la final hay un abismo y hay que empezar a llenarlo bien, pero hay que llegar a marzo bien.

¿Doble presión?

Hay expectación, ganas de salir y demostrar en la cancha que hemos crecido con la mayor energía posible, queremos conseguir buenos resultados, el entorno nos lleva a esa dirección y nuestra fuerza tiene que ser el equilibrio.

Joao Cancelo

Hay que encontrar un equilibrio, Joao tiene unas grandes cualidades, se ha adaptado bien en el campeonato italiano, tiene que mejorar, tiene 24 años, pero tiene mucha calidad, en Valencia le conocen bien, ha crecido bien y vamos a aprovechar su calidad para que crezca aún más.

¿Cómo se explican los goles encajados?

Hay que mejorar, está claro, hemos encajado goles parecidos y hay que poner un poco más de atención, en los saques de esquina por ejemplo, hay que mejorar porque un partido como el de mañana en la Champions no te perdona y el primer fallo tiene su castigo.

La Juve siempre ha metido miedo, ¿Ahora más?

No, no lo creo que sea diferente.