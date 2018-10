¿Coquelin por Carlos Soler?

El partido en Old Trafford desliza el contexto ideal para dar el campanazo y acabar de relanzar el nivel de autoestima de un Valencia CF que a estas alturas de la temporada comienza a creer en lo que hace. El equipo salió reforzado de Anoeta y va a poner a prueba su capacidad ante el Manchester United con el objetivo de pescar en río revuelto. Mourinho ha sembrado el germen de la descomposición en su equipo pero nadie en la expedición valencianista se fía de los Red Devils. El propio Marcelino, en un discurso que mezcla cautela y ambición, alertaba de los peligros del United ayer en rueda de prensa: «Intentaremos contrarrestar el físico, tenemos buen nivel, aunque no a nivel de Juventus y Manchester United. Son dos de los 5 equipos más fuertes del continente. No vamos a hacer solo la alineación en función de eso, pero lo tendremos en cuenta. Buscaremos que no nos sometan, darles las menos oportunidades posibles a balón parado. Tienen un gran contraataque, con jugadores que atacan bien el espacio», analizaba el asturiano, que prepara una alineación de gala para esta noche.

Velocidad, talento y músculo. La consistencia y el fuelle del United le preocupa. Elevar la capacidad física del equipo –en centímetros y en músculo– fue una de las principales consignas en el mercado de fichajes con vistas a la Champions y ante la Juve no pudo echar mano de dos de sus hombres más rocosos como son Kondogbia y Coquelin. Hoy, la película será distinta. Se espera que Coquelin entre en la medular, partiendo desde una de las bandas –lo que provocaría probablemente la suplencia de un Soler que ha disputado 180 minutos en la última semana–, con Guedes en la izquierda y Kondogbia y Parejo al mando de la sala de máquinas. «Para nosotros y todos los equipos es muy importante tener a todos los jugadores disponibles. Tuvimos un problema al no disponer ni de Coquelin y Kondogbia, por su perfil defensivo. Carlos, Parejo, Wass son otras opciones, pero sin ese centrocampista defensivo tienes más problemas. Nos van a dar consistencia. En nuestros mejores momentos, ese centro del campo fue el que más jugó y estaban en un gran momento», argumentaba ayer el míster, que ubicó al United entre «los tres equipos más fuertes físicamente de Europa, un potencial atacante muy alto, jugadores de 70 millones de euros, juego aéreo fortísimo, preparado y conformado para luchar por todo. Intentaremos contrarrestar ese juego con trabajo colectivo, son poderosos en el duelo, pero les cuesta defender en colectivo».



Inyección de autoestima

Valora Marcelino que el Valencia CF llega en un nivel «progresivo y ascendente» en el aspecto anímico y aunque parte «con menos favoritismo»se impone «la máxima exigencia y la ambición por ganar» hoy en Old Trafford. «Es un torneo corto, pero siempre hay sorpresas. Jugamos contra todos y lo afrontamos como una final. El partido contra la Juve nos dio lecciones que no podemos olvidar, hay que jugar siempre al máximo, una jugada evitable nos puso por debajo. Tras la expulsión, la Juve aprovechó nuestros errores. Tenemos que buscar el partido perfecto», augura.