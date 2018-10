Polémica: Aficionados del Hércules se quejan del trato del Valencia CF

El partido entre el filial del Valencia CF y el Hércules, correspondiente al Grupo III de Segunda División B y que se disputaba este domingo a las 12 de la mañana en las instalaciones de Paterna, acabó con empate a cero sobre el terreno de juego pero la polémica del día estuvo en los accesos y las taquillas de la ciudad deportiva, donde más de un centenar de aficionados del club alicantino que se habían presentado sin entrada se encontraron con la negativa del Valencia CF a venderles localidades.

El Hércules CF reconoce que el Valencia CF le había aclarado a lo largo de la semana que solo cedía doscientas localidades para la afición del equipo blanquiazul y que no estaba previsto abrir las taquillas de la ciudad deportiva de Paterna el día del partido. Todo con la idea de evitar que muchos aficionados se desplazasen en vano para no poder entrar a ver el partido, lo que finalmente ocurrió. Aun así, el Hércules ha denunciado el trato dispensado por parte del club de Mestalla a todos estos aficionados, hasta el punto de que los empleados de las taquillas llegaron a pedir el documento nacional de identidad a los aficionados y no se vendieron entradas a todos los que procedían de la provincia de Alicante.

A pesar de la recomendación del Valencia CF, que ya había avisado a lo largo de la semana y enviado las 200 entradas al Hércules CF, decenas de aficionados alicantinos acudieron por su cuenta hasta Paterna, donde se encontraron con la 'sorpresa'. Muchos tuvieron que regresar sin entrar al campo, otros lograron acceder gracias a abonados del Valencia CF que les compraron las entradas utilizando sus propios DNI.

Ahora, el Hércules CF estudia solicitar explicaciones al Valencia CF tras la decisión de no vender entradas a los aficionados que venían desde la provincia de Alicante. La concejala de Deportes del ayuntamiento de Alicante, Marisa Gayo, se expresaba respecto a esta polémica afirmando que la actuación del Valencia CF roza el "comportamiento antideportivo, la Real Federación Española de Fútbol debe abrir de oficio una investigación y actuar en consecuencia para que no se vuelva a repetir en ningún campo de fútbol este comportamiento".

Fuentes del Hércules CF aseguraron a la agencia EFE que el club va a recabar toda la información por parte de sus aficionados e, incluso, ha puesto una cuenta de correo a disposición de los seguidores para que detallen lo sucedido.