¿No cree que su cargo, con estos resultados, normalmente estaría cuestionado? Marcelino responde

Derrota inesperada y dolorosa contra el Girona en Mestalla. El Valencia CF no arranca y la Champions queda a diez puntos de distancia. El descenso, a solo dos. La rueda de prensa más difícil de Marcelino García Toral desde su llegada al club probablemente ha sido la posterior al 0-1 encajado este sábado ante el Girona. Estas son sus declaraciones:

¿Qué sensación le deja esta derrota ante el Girona que deja al Valencia CF a dos puntos del descenso?

La sensación es que jugando un partido muy bueno en líneas generales no hemos ganado pero el equipo compite, trabaja, juega, genera... Y creo que hoy ha generado muchísimo. El rival en su única ocasión mete un gol. Nosotros tuvimos 26 opciones y no fuimos capaces de hacer gol. Tengo que dar la enhorabuena a los jugadores por el compromiso, el trabajo, el esfuerzo... Nos faltó el gol, depende a veces de factores no trabajables y es lo que nos sucedió hoy. Ha hecho de todo el equipo para ganar y se encuentra con una victoria. Solo podemos insistir. Lo lógico es que a este nivel ganemos muchos partidos. El equipo no merece ni va a tener ningún reproche de mi parte.

Rodrigo ha dicho que no hay que lamentarse y que hay que salir adelante.

Ha dicho, por lo que dices, lo que acabo de decir yo. Hay que seguir y no lamentarse. Hoy no ganas pero la verdad soy sincero y honesto cuando digo.. ¿Qué más tiene que hacer este equipo para ganar? No se puede reprochar el esfuerzo, trabajo, ataque... Tenemos que insistir porque a este equipo le llegan muy poco y llega lo suficiente para ganar muchos más partidos.

¿Está el Valencia CF en crisis?

Un equipo en crisis es uno que pierde de forma habitual, que se ve que el rival es muy superior, un equipo dividido, sin orgullo... Y no lo podemos decir. Asumimos la absoluta responsabilidad de que el equipo no gana, estamos en una situación muy diferente a la que pensábamos y creo que, honestamente, también a la que merecemos. Con 9 goles en contra y 7 a favor tampoco hemos sido capaces de rentabilizar una diferencia corta. El equipo está unido, quiere, y genera.

¿Qué buscaba con los cambios?

Teníamos un dominio absoluto y jugábamos en campo contrario, buscábamos acumular gente arriba. Rodrigo entraba hacia adentro desde la derecha y Wass desdoblaba por fuera. Guedes es lógico que esté cansado, sufrió calambres en el tramo final del partido pero no me consta que haya algún problema con él.

¿Se puede escapar la cuarta plaza? Se quedan a diez puntos de la Champions.

No, porque van once partidos y porque veo la capacidad del equipo y cómo compite. Diez puntos ahora no son definitivos y menos con la igualdad que hay en esta liga. Dada esa circunstancia y a las alturas que estamos yo rotundamente afirmo que no se nos escapa ningún objetivo. No somos capaces de ganar pero cualquier equipo gana a cualquiera, cualquier sorprende a cualquiera... Nosotros nos hemos encontrado con una sorpresa desagradable.

¿Qué más cree que puede hacer para cambiar esta dinámica? ¿Le hace plantearse su trabajo?

Creemos muchísimo en nuestro trabajo, ahí está nuestra trayectoria, somos el mismo cuerpo técnico de la temporada anterior. Cuando un entrenador ve que su equipo no tiene juego ni resultados se puede plantear cambios pero el fútbol es tan opinable que si en este momento hago cambios diríais que me llenan las dudas y no sé afrontar la situación. Si no, que soy muy terco y cabezón. Nos apoyamos en el trabajo y en intentar cambiar las dudas siempre con decisiones coherentes. Nuestro trabajo es transmitir coherencia a los jugadores. Llegará un momento en que esta dinámica va a cambiar. No me parece que cambiar jugadores, sistemas o modelos de trabajo conduzca a nada salvo a la confusión.

¿No cree que su cargo, con estos resultados, normalmente estaría cuestionado? Los resultados están ahí.

Las cosas van a salir bien, es lo que creo apoyándome en lo visto y en lo analizado. Es una cuestión de acierto, de tener en el tramo final esa precisión que nos falta pero el equipo trabaja, es competitivo y lo ha demostrado. Ganamos muy poco pero ante el Barça no perdió. Este es el segundo que perdemos en LaLiga. El trabajo del equipo no se ve compensado con victorias pero estamos cerca. Si seguimos así es imposible que no llegue la victoria. Veo al grupo súper fastidiado tras pegarse una paliza, superar al rival claramente y no transformarla en un resultado favorable.

Wass titular en el lateral derecho y Coquelin y Kondogbia en el doble pivote. ¿Por qué ha tomado esas decisiones?

Lo de Wass ha sido una decisión porque sabíamos que nos iban a jugar con cinco defensas teníamos quedar profundidad por fuera y él nos podía otorgar esa solución, estoy muy satisfecho con su rendimiento. Kondogbia y Coquelin, por otro lado, son jugadores de un gran nivel, tuvieron muy buena presencia en el juego y quedo muy satisfecho con su trabajo también.

¿Por qué no ha agotado los cambios hasta los últimos minutos?

Veía que estábamos dominando, teníamos mucha presencia ofensiva y veía que estábamos jugando bien por fuera y participando por dentro. Creía que no necesitábamos hacerlos antes y había algun jugador con alguna molestia y no sabíamos si llegarían al final o no. Después ya tomamos todos los riesgos, con un jugador ofensivo de lateral para desbordar por fuera y con cuatro delanteros.