"Estoy fuerte y convencido de que llevamos el camino correcto"

Marcelino García Toral ha sido el protagonista en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna. El entrenador del Valencia CF ha analizado la actualidad deportiva y el mercado de fichajes. El asturiano ha dejado claro que no van a tirar la Copa del Rey y que de momento no hay ningún jugador cerca de cerrar su fichaje. Además anunció que Michy Batshuayi, que todavía no se ha cerrado su salida, volverá a quedarse fuera de la lista de convocados, que anunciará este martes, mismo día del partido.





Estas son sus declaraciones

El de mañana es un partido realmente importante. ¿Cómo lo prepara?

Igual que cualquier otro partido, todos son importantes, hay que ganarlos. Mañana queremos pasar la eliminatoria, es obvio. Hemos preparado el partido con el poco tiempo que tenemos, sabemos que tenemos que remontar la eliminatoria y ganar el partido, con esa ilusión lo afrontamos.

¿Se siente más reforzado después del partido del sábado? ¿Tiene noticias de Singapur?

Me reconforta mi trabajo, no me siento más reforzado porque no ganamos y lo que quiero es ganar. Como decía anteriormente a mí el club nunca me transmitió ningún ultimátum, ni que me jugaba el puesto... Los entrenadores y los jugadores somos ganadores, si no ganas te entristece la situación y si no ganas te llevas decepciones. Somos superiores al rival pero no somos capaces por diferentes circunstancias de ganar. Hay muchos partidos que mereciendo ganar no ganas. En nuestra racha, hasta ahora, ha habido muchos. Eso te genera una desilusión, una tristeza... Yo sabia de esa reunión, no estoy preparado. Si el dueño decide prescindir del técnico tengo que respetarlo. Los resultados no son los esperados pero el análisis es muy difícil de encauzarlo con los datos y el nivel competitivo del equipo en la mano. Me da la sensación de que ninguno hemos convivido con esta situación. Desde ese punto de vista estoy fuerte, convencido de que el camino que llevamos es el correcto y esperanzado de que nuestra efectividad de cara a portería rival cambie. Hemos metido 17 goles de 263 finalizaciones. Eso tiene que cambiar, no puede eternizarse.

¿Cree que va a ser un partido similar al de la ida?

Sí, espero un Sporting intenso, dinámico, rápido y vertical... Son los argumentos que el equipo demuestra cada jornada. Desde mi punto de vista pudimos dejar sentenciada la eliminatoria pero el resultado no fue el esperado. Jugamos en nuestro campo, con nuestra gente. El Sporting jugará por mejorar el resultado, fue a Eibar con un resultado favorable y fue capaz de ponerse por delante, tenemos que atacar con criterio, con continuidad y decisión para meter goles. es previsible que suframos para pasar la eliminatoria. Hasta ahora hemos tenido dificultades para meter gol. Sabemos que nos vale la victoria por la mínima, tenemos la mentalidad de no encajar.

Parejo lanzó un mensaje de capitán en las redes sociales donde se negaba a dar por terminada la temporada.

Me parece oportuno, sincero y a la vez lógico. ¿Cómo vamos a dar por finalizada la temporada en el mes de enero. El equipo no esta destruido, es competitivo. Todos los datos dicen que debíamos de llevar muchísimos más puntos. No encontramos el gol. Si analizamos los goles que nos han metido los rivales en los últimos partidos, cómo han sido, cuántas veces nos han llegado... Lo lógico es que esto cambie. El nivel competitivo del equipo es alto, no nos clasificamos en Champions y analizamos las circunstancias y es la leche. El que pasó segundo no fue capaz de ganarnos ningún partido. En LaLiga nos sucede lo mismo. Hay que ser optimistas, estar unidos, el equipo quiere y la afición vio incluso fallando el penalti se volcó con nosotros porque el equipo quiere y va, y va, y va. Hubo muchas adversidades el otro día y a pesar de ello el equipo se sobrepuso y siguió intentándolo. Yo también me niego absolutamente a considerar finalizada la temporada en enero porque nos quedan cosas que disfrutar porque estos jugadores se lo merecen. Los merecimientos se convertirán en objetivos a cumplir.

Mateu expresó la Copa no es la prioridad pero hace falta ganar un partido ya.

Como acabas de comentar, de acuerdo con el club y es una opinión consensuada absolutamente, priorizamos LaLiga, eso no quiere decir que tiremos la Copa ni la Europa League. Tenemos que economizar los esfuerzos. Por bajas y lesiones estamos en una situación bastante mermados, nuestra obligación es economizar los esfuerzos para prevenir el aumento de número de lesiones para pasar de ronda. Vamos a hacer cambios y creemos que aun así somos los favoritos para pasar la eliminatoria.

Hemos visto que Batshuayi sigue entrenando. ¿Cómo está su salida?

No me consta que esté absolutamente cerrada la salida de Michy, hoy se ha despedido Racic y ya va a Tenerife. En cuanto a la posible llegada no hay inmediatez ni cercanía de que haya un futbolista que vaya a llegar al Valencia CF.

¿Cómo ve a los delanteros después de no concretar las ocasiones?

Los delanteros tienen precipitación, ansiedad, sensaciones donde se sienten más obligados y necesitados que nunca. Se palpa porque el equipo necesita goles y eso te da confianza en cualquier situación del juego. Si tienes la seguridad de que vas a meter goles todo lo demás lo organizas de forma diferente. Lo llevaría a todos los jugadores ofensivos del equipo. Creo que los defensas, incluso, llevan más goles que los ofensivos del equipo, un gol más. Tenemos que buscar el lado positivo, las situaciones no se eternizan. Tienen calidad y seguro que tendrán efectividad.

¿Cómo está Guedes? ¿Para cuándo se le espera?

Va muy bien, pero no sé para cuando estará disponible, si todo transcurre con normalidad se adelantará a los dos meses, lo veremos jugar antes de esos dos meses.

¿Como está Piccini que no ha entrenado?

Tiene una molestia por un impacto en la rodilla izquierda. No hay lista todavía porque no la vamos a hacer hoy sino mañana tras el entrenamiento leve que haremos mañana. Decidiremos qué hacemos en función de la evolución.

Parejo, Rodrigo, Mina y Gayà lo defendieron públicamente antes del viaje a Singapur de Anil y Mateu. ¿Cómo lo valora?

Me siento muy agradecido, en una situación de tanta dificultad como esta que transmitan la confianza que tienen resulta lo más reconfortante a nivel profesional. Me siento respetado y apoyado por mis jugadores. Si cuando no surge ese óptimo rendimiento, el grupo no se disgrega, no se desune y sigue confiando en la idea de su entrenador ese es un gran motivo de satisfacción. Todos lo estamos pasando mal, tengo la sensación de que confían en la idea y los planteamientos del cuerpo técnico. La falta de efectividad y la altísima del rival. .

Ha hablado con Rodrigo en el entrenamiento de hoy. ¿Qué le ha dicho?

Es algo que hacemos habitualmente, también he hablado con Ferran... Es algo habitual.

La salida de Michy Batshuayi todavía no está cerrada... va a entrar en la convocatoria?

No.

El equipo hace referencia constantemente a la falta confianza en sus análisis y usted también. ¿Cómo se trabaja la falta de confianza?

Es una falta de confianza entendida como seguridad. ¿Cómo se trabaja? Insistiendo. Llegado ese momento tienes que insistir, insistir, pensar en el presente inmediato y no en el futuro. No es sencillo. ¿Cuál es el golpe moral definitivo? Ganar. Ganar. Ese es el golpe moral definitivo. Hasta entonces debemos intentar visualizar situaciones favorables, es lo que intentamos, el problema es cuando no tienes capacidad. Ahí si que no hay soluciones. Hay capacidad y actitud en cada uno de los jugadores. Consideramos que es una situación de llegar, acertar, ganar. Aunque sea sufriendo mucho, todos unidos y de forma agónica... Como el día del Huesca, si hubiéramos sido capaces de dar continuidad a eso hubiera sido genial, esa es la forma para que todo vuelva a la normalidad.