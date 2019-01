El Valencia CF, 'finalista' de Copa

El Valencia CF, a través del presidente de FFCV Salvador Gomar, ha presentado este miércoles su candidatura a albergar la final de Copa del Rey 2019 en Mestalla. El dirigente ha hecho entrega del sobre con la propuesta de la entidad blanquinegra en la que figura la inversión que está dispuesta a hacer para acoger así un acto emblemático en un año sin duda especial por la celebración del centenario. Sin embargo, no ha sido la única candidatura puesto que el Real Betis Balompié también ha presentado la del Benito Villamarín en un año en el que por primera vez la organización de la final tendrá un coste establecido para el club organizador. A efectos reales Mestalla y el Benito Villamarín son los dos 'finalistas' para organizar el evento.

El plazo de presentación de candidaturas —o sobres—, tras ampliarse un día más, expiraba hoy a las 15:00 horas y aunque inicialmente la intención de FFCV era trasladar candidaturas a las tres finales, finalmente se ha presentado tan solo a una después de que Generalitat se haya descabalgado. Inicialmente las instituciones —Generalitat, Diputació y Ayuntamiento— estaban dispuestas a apoyar —aportar dinero— a las tres propuestas, pero el hecho de que la final de Copa se juegue el 25 de mayo, un día antes de las elecciones autonómicas —26 de mayo—, hizo que reconsiderasen su postura y que las opciones de la Copa de la Reina y la de fútbol sala se hayan quedado huérfanas. Eso, unido a que el Levante tiene que acometer las obras en la cubierta del estadio este verano —Quico Catalán ya dejó entrever que no venía bien del todo— y al hecho de que la opción de la sede conjunta para las tres finales no hubiese tenido una buena acogida entre muchas ciudades y territoriales por ser excluyente, ha hecho que el Valencia CF sea el único que haya dado el paso y lo haya hecho solo, por sí mismo. Su proyecto ya está presentado, mientras que València —la ciudad— no optará ni a la final de Copa de la Reina ni a la final de Copa de fútbol sala. Ahora falta por ver si es el Valencia CF el que se impone en la puja por la final.