Rodrigo, Aspas, Gameiro... Marcelino lo tiene claro tras el Celta - Valencia

Marcelino García Toral sale reforzado de su visita a Balaídos gracias a la victoria de los suyos ante el Celta de Vigo y lograr ascender varios puestos en la clasificación. Estas fueron sus palabras tras el partido:

Ha hecho dos cambios buscando algo que no tenía y ha funcionado.

El entrenador siempre intenta hacer cambios que den algo más al equipo, lo que veía era la repetición de muchos otros partidos, ser mejor que el rival, luego el rival te golpea en un saque de banda, de ahí viene el córner y de ahí viene el gol. El Celta generó poco, nosotros tuvimos las suficientes ocasiones claras para ponernos por delante y por suerte en la segunda parte convertirmos las ocasiones en gol, pero era la repetición de todos los partidos. El mejor del equipo rival era el portero otra vez, pero marcamos dos goles y estoy muy contento por los jugadores, se merecen la recompensa a su trabajo, no merecíamos salir derrotados ni con el empate, al final se hizo merecimiento.

¿Esta victoria puede marcar un antes y un después?

Si yo estoy deseando el punto de inflexión... pero solo será si somos capaces de repetir el juego y resultados. Hay un factor que hemos modificado que son los segundos tiempos, ahora somos un equipo mejor o igual que la primera parte, hoy lo hemos vuelto a hacer y eso en una liga tan igualada define las victorias. Ojalá sea el punto de inflexión, pero hay que dar continuidad con victorias. Hoy hemos sido capaces de levantarnos en una situación adversa y seguir seguir seguir hasta que llegaron los goles. Ojalá seamos capaces de dar continuidad, creo que sí lo haremos.

¿Le emociona ver la piña en torno a Rodrigo?

Sí que me emociona, en un momento de dificultad en esta temporada, hay varios momentos, cuando hay una situación difícil la unión de esta plantilla está ahí, cuando lo fácil es dividirse como así era años atrás, eso me llena de satisfacción. Estamos orgullosos de ellos y ojalá seamos capaces de refrendar los merecimientos del equipo. Un equipo que empata tanto no es un equipo destruido, ojalá poco a poco la confianza de los jugadores ofensivos aumente y eso seguro que se convertirá en efectividad.

¿Cree que el Celta puede bajar?

Yo creo que no, el Celta es un equipo con mucho potencial ofensivo y si es capaz de limar en una parte su apartado defensivo que es mejorable, y si no tiene la mala suerte de las lesiones... sin Iago Aspas... todos sabemos que es muy importante. Es muy difícil que este equipo no mire más arriba que abajo.

Ha abrazado a todos. ¿Se siente un poco liberado?

Disfruto con mi plantilla por su actitud y trabajo y cuando ves que una plantilla sigue a su cuerpo técnico es un motivo de satisfacción. Eso te llena de satisfacción, pero hay que seguir paso a paso con humildad y pensando que empezamos la segunda vuelta y hay que dar continuidad en el partido contra el Villarreal.

El equipo sigue encajando goles.

¿Pero cuántas ocasiones nos generó el Celta? Un balón parado, un saque de banda y un tiro de Brais, recuerdo una parada de nuestro portero... para mí eso es ser eficaz en defensa. Seguiremos insistiendo para ser más solventes a balón parado.

En el momento menos lúcido ha llegado el gol del empate.

No tengo esa percepción, si veo el partido tendré la certeza, pero yo nunca vi un equipo que se dejaba ir o se desorganizó o no quiso atacar la portería rival. El portero ya había hecho buenas intervenciones... creo que la idea siempre fue empatar y ganar y no cabe duda que el hecho de empatar nos reforzó y el equipo no fue conformista y fue a por la victoria. Hoy por suerte la encontramos.

Qué importante la asistencia de Gameiro sabiendo la necesidad que tiene de gol.

Todos los jugadores deben darse cuenta que si son generosos con sus compañeros van a salir beneficiados, Kevin ha demostrado ser buen compañero y elegir la mejor decisión. Podría haber tirado y tuvo una gran precisión en el pase. Para mí es tan importante el que marca que el que asiste. Este grupo se lo merecía la recompensa a tanto esfuerzo y juego. El equipo no decae, este equipo no baja los brazos.