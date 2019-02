Así está la enfermería del Valencia CF para medirse al Espanyol

Marcelino tiene otra vez la enfermería llena. El técnico del Valencia CF está pendiente de la evolución de varios de sus jugadores de cara al partido de LaLiga en Mestalla frente al RCD ESpanyol. Más allá del tema de Neto, el entrenador valencianista ya sabe que no podrá contar con Piccini, por lesión, ni con el todavía sancionado Mouctar Diakhaby. El entrenamiento de este sábado es clave.

Cristiano Piccini, el italiano no volverá a jugar hasta finales de mes, siendo baja seguro en los choques contra el Espanyol, el Celtic y el Leganés. Mientras que el lunes, cuando haya bajado la inflamación en la zona dañada, se le someterá a nuevas pruebas para saber el alcance exacto de la lesión muscular, este domingo Daniel Wass será el lateral derecho del Valencia. La lesión de Piccini corta de cuajo el excelente momento de forma que atravesaba en el último mes.

En los últimos días las lesiones han vuelto a golpear al Valencia CF, que respiraba tranquilo con las importantes recuperaciones de Guedes y Kondogbia. Rodrigo Moreno y Gabriel Paulista, ausentes en Escocia, no se ejercitaron tampoco el viernes con el grupo. Los dos, junto a Santi Mina, quieren llegar al partido del domingo en Mestalla, aunque con un solo entrenamiento por delante son duda. El gallego sí pudo trabajar en el campo con los compañeros en una suave sesión donde también se incorporó José Gayà. El lateral izquierdo no viajó a Glasgow por una sobrecarga en los isquiotibiales. Ahora, si nada se complica en el entrenamiento de hoy, el '14' podría volver al once en un duelo trascendente para no perder terreno en la lucha por las plazas europeas.

No parece fácil que Mina fuerce la máquina, ya que el domingo ante la Real Sociedad sufrió un esguince de tobillo que, según decía el parte médico, «le impedirá estar disponible los próximos partidos». Marcelino decidió reservar a Kevin Gameiro en Escocia. En este contexto complicado, el francés se perfila como titular ante los 'pericos'. Rodrigo, que frenó por precaución por un pisotón en el pie, quiere llegar al domingo. Este sábado se probará, pero el gran debut de Sobrino ayuda al técnico a no correr riesgos.

En defensa, la situación de Gabriel Paulista, con molestias en el muslo, es similar a la de Rodrigo. El brasileño no se descarta, pero las prestaciones de Roncaglia invitan a ver como ante la Real a 'Facu' junto a Garay.