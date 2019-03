Ángel Torres despide a su director deportivo en Champions

Cuando el rio suena, agua lleva. El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, ha decidido destituir a su director deportivo Nico Rodríguez, una noticia que no deja de ser curiosa precisamente ahora que el equipo entrenado por Pepe Bordalás está cuarto en la clasificación de LaLiga, lo que quiere decir que defiende uno de los puestos que dan acceso a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.

El objetivo de Ángel Torres es hacerse con los servicios de Braulio Vázquez, que fue director deportivo del Valencia CF y ahora lo es de Osasuna, actual líder de LaLiga 1|2|3.

El club azulón ha hecho oficial a través de un comunicado en el que se despide del club el propio director deportivo fichado el pasado verano, justo antes del partidazo del próximo domingo ante el Valencia CF en Mestalla. Lo hace dejando claro que el equipo ha superado en esta temporada todas las expectativas que había al principio, que estaban en conseguir un año más la permanencia, un objetivo que ya es una realidad con muchas semanas de antelación y con un final de temporada por delante en el que el Getafe aspira a mucho más.

Esta es la carta de Nico Rodríguez:

"Con estas palabras quiero comunicar que desde este momento dejo de pertenecer a la gran familia con la que me he encontrado, ha sido un placer poder pertenecer estos meses a ella y disfrutar de este Getafe. Nos hemos encontrado con un club que desde el primer momento nos ha acogido como si fuéramos uno más, nos han hecho sentirnos parte de ellos desde el mismo instante en el que aterricé en esta institución y ha sido muy satisfactorio para mi trabajo encontrar un ambiente así.

Puedo decir que me voy sabiendo que hemos cumplido los objetivos que se me marcaron a mi llegada, algo que me satisface enormemente ya que incluso se ha superado con creces. Tengo la tranquilidad de saber que este equipo seguirá una temporada más en Primera División, eso me hace estar más que ilusionado.

Me siento orgulloso de esta gran plantilla, y tengo el convencimiento de que se van a conseguir grandes objetivos impensables a principio de temporada. Agradezco de corazón al presidente por la oportunidad que me ha brindado y espero que todo acabe con el mejor resultado posible, como es de suponer terminar la temporada en puestos europeos donde este equipo está demostrando merecerse. Ha sido un placer reencontrarme con Bordalás y me ha demostrado su capacidad de hacernos mejores a todos.

TENEIS A UN AZULÓN MÁS QUE SIEMPRE SERÁ DEL GETAFE

NICO RODRÍGUEZ

