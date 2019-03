Europa por la puerta grande

El Valencia CF quiere estar en el selecto grupo de clubes europeos que estarán en el sorteo de los cuartos de final de la Europa League que se celebrará en Nyon (Suiza). Solo serán ocho los supervivientes que luchen por la final del próximo 29 de mayo en Bakú y el equipo de Marcelino García Toral quiere ser uno de ellos. Por fútbol, por ingresos económicos y por prestigio. El bombo de cuartos de final de la Europa League está llamado a ser pura dinamita con equipos caídos de la Champions League y campeones de sus países.

La nómina de posibles rivales es tan peligrosa como atractiva. El Chelsea y el Nápoles golearon (3-0) en sus partidos de ida y ya tienen pie y medio en la siguiente fase a la que aspiran otros grandes como el Arsenal -debe darle la vuelta al 3-1 del Rennes en Francia-, el Benfica -tiene que remontar un gol en contra del Dinamo de Zagrev- o un Inter de Milan que empató sin goles contra el Eintrach de Franckfurt. Por no hablar del Sevilla o el Villarreal. Ambos también con sus opciones intactas. El nivel de la Europa League de esta edición no asusta. Solo es una motivación más para un Valencia con ganas de seguir creciendo y soñando esta temporada. Ganando esta tarde en Rusia el sueño de la Europa League estará un poco más cerca. De Krasnodar al cielo.

El propio Marcelino ya confesó en la previa de la eliminatoria que la Europa League es su objetivo más preciado del año. Más incluso que una victoria contra el Barcelona en la final de la Copa del Rey del Benito Villamarín o más que un hipotético cuarto puesto en la Liga. Ganar en Bakú significaría conquistar un título continental quince años después y, de paso, conseguir el billete directo para la fase de grupos de la próxima edición de la Champions.

Esta Europa League tiene premio, pero también peligro. El resultado de la ida (2-1) en Mestalla no asegura nada. Todo lo contrario. El equipo ha llegado a Rusia con la lección aprendida. Las últimas eliminatorias de Champions han enseñado un camino: no hay que fiarse por muy favorable que sea la renta de la ida. Ejemplos no faltan. El Ajax de Amsterdam la dio la vuelta a la eliminatoria contra el Real Madrid, el Manchester United remontó un resultado negativo contra el PSG y la Juventus eliminó al Atlético de Madrid a pesar del 2-0 que parecía definitivo del Wanda. El Valencia también viajó a Rusia con la espinita clavada de Europa. El equipo cayó eliminado de la Champions sabiendo que pudo hacer más ante el Young Boys y está ante una nueva oportunidad para reivindicarse.



La temperatura no es excusa

Ni el frío ni las condiciones del césped serán excusa. La temperatura prevista oscila hoy entre 3 y 8 grados, con mínimo riesgo de lluvia o nieve. Además, el estadio está preparado para estas incidencias porque todo el terreno de juego tiene calefacción, por lo que no hay riesgo serio de que el choque se dispute sobre un césped helado o en malas condiciones. El gran problema puede ser cómo contrarrestar la baja de Dani Parejo. Geoffrey Kondogbia y Francis Coquelin fueron su solución habitual toda la temporada. Hoy podrían repetir. Denis Cheryshev regresa a su 'casa' y Carlos Soler puede entrar tras su suplencia en Girona. Europa los está esperando.