Alineaciones probables del Rayo Vallecano-Valencia CF

El Valencia CF llega lanzado a Vallecas en busca de un triunfo que le permita mantener su asedio a la cuarta plaza de la Liga tras acumular diecisiete partidos sin perder, mientras que su rival, el Rayo, necesita ganar para seguir con unas ciertas opciones de permanencia. El Valencia afronta este partido en su mejor momento de la temporada después de haber ganado en sus dos últimos choques ante Sevilla a domicilio (0-1) y Real Madrid en casa (2-1).

A falta de veinticuatro puntos por disputarse y con ese objetivo de alcanzar la última plaza que da derecho a disputar la próxima Liga de Campeones, el Valencia es quinto con 46 puntos, uno menos que el Getafe, los mismos que el Sevilla, dos menos que el Alavés y tres menos que el Athletic. El conjunto de Marcelino García Toral es el primero de todos ellos en jugar por lo que no será hasta el domingo cuando el Alavés reciba al Leganés, el Getafe al Athletic y el Sevilla visite al Valladolid cuando conozca el nuevo escenario. Marcelino podrá finalmente contar con Dani Parejo a quien el Comité de Competición le ha quitado la tarjeta amarilla vista ante el Real Madrid y que al completar ciclo le impedía jugar en Vallecas. De esta forma, lo más probable es que vuelva a contar en el eje de la medular con la dupla que el capitán del Valencia ha conformado en los últimos encuentros con Kondogbia. Se espera, el central Gabriel Paulista, aquejado de un proceso febril vuelva a la convocatoria y que sigue de baja Rubén Sobrino por una lesión muscular. El italiano Piccini es baja por lesión. En este enlace puedes consultar la lista de convocados oficial del Valencia CF.

Por su parte, el Rayo afronta el partido en una delicada situación tras perder la última jornada con el Eibar y quedarse estancado en la penúltima plaza de la clasificación con 24 puntos, a seis de la salvación. A falta de ocho jornadas para terminar el campeonato, el Rayo tiene muy difícil su permanencia en Primera, aunque desde el club confían en ganar cinco de los ocho partidos que restan. En el Rayo saben que este partido es vital porque una nueva derrota, aparte de hundir anímicamente al grupo, le dejaría sin casi margen de error en lo que resta de campaña. Para este partido Paco Jémez no puede contar con el central Jordi Amat, que vio la cartulina amarilla en Eibar y cumplirá sanción. Para sustituirle el técnico tendrá que decidir entre Alejandro Gálvez o el uruguayo Emiliano Velázquez, que no han sido convocados en ninguno de los dos últimos partidos. Para la delantera, Jémez no podrá contar tampoco con el delantero argentino Franco Di Santo, que cumplirá el segundo de los dos partidos de sanción que tiene tras su expulsión frente al Betis.



Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Tito, Gálvez o Velázquez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Medrán, Mario Suárez, Álvaro; Pozo; y Raúl de Tomás.

Valencia: Neto; Wass; Garay, Paulista, Lato; Ferran o Carlos Soler, Parejo, Kodogbia, Cheryshev; Rodrigo y Santi Mina.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité castellano-manchego).

Estadio: Vallecas.

Hora: 18.30

Clasificación: Rayo (19º. 24 puntos). Valencia (5º. 46)

El dato: el Valencia ha puntuado en cuatro de sus últimas cinco visitas a Vallecas.

La clave: la situación anímica del Rayo puede ser su peor enemigo.