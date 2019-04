El Valencia CF realiza el primer sorteo de entradas para la final de la Copa ante el FC Barcelona

El Valencia CF celebra este miércoles el primer sorteos para la venta de entradas de la final de la Copa del Rey que disputará ante el FC Barcelona, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla el próximo 25 de mayo.

De las 21.400 entradas que tiene el Valencia CF, cuyos precios oscilan entre los 55 y 180 euros, el club ha dispuesto que un 85 por ciento sean para sus abonados, quienes podrán acceder a una por persona.

Un total de 3.210 entradas (el quince por ciento de acuerdo con el convenio en vigor) se distribuyen a través de la Agrupació de Penyes entre peñistas, de los que la gran mayoría serán abonados; mientras que 642 entradas corresponderán a la Asociación del Pequeño Accionista para ser compradas por accionistas preferentemente abonados.

Una vez descontadas dichas entradas y las comprometidas directamente por el club con patrocinadores, compromisos institucionales, primer equipo, exjugadores, Academia, Fundacion Valencia CF y empleados, se procede a adjudicar el paquete restante a sus abonados en dos sorteos ante notario. En estos sorteos no entrarán los abonados a los que haya correspondido entrada por la vía de otros colectivos.

En este primer sorteo se adjudicarán 7.000 entradas entre los cerca de 12.500 abonados que cumplen con los requisitos exigidos de tener como mínimo cinco años de antigüedad (desde la temporada 14/15) y que hayan asistido al menos a 23 de los 26 partidos que se han celebrado en Mestalla en lo que llevamos de la presente campaña hasta el Derbi del pasado domingo.

De este modo, al menos un 55 por ciento podrá acceder a una de las localidades que estarán distribuidas equitativamente entre las zonas disponibles. La compra 'online' de las entradas se deberá hacer los días 23 y 24 de abril.

El segundo sorteo se hará este jueves 18 de abril e incluirá el resto de entradas disponibles entre todos los abonados que cumplen al menos uno de los dos criterios: un mínimo de cinco años de antigüedad o que hayan asistido al menos a veintitrés de los veintiséis partidos en la presente campaña.

Este grupo incluye a cerca de 25.000 abonados, entre los que estarán incluidos aquellos a los que no les haya correspondido entrada en el primer sorteo. Según información del propio club, para ese segundo sorteo hay garantizadas al menos 5.000 entradas, que puede ser más en función de la cantidad que no sea retirada por los abonadoa a los que corresponda entrada en el primer sorteo o las que no puedan adjudicar los diferentes colectivos.

La compra "online" de las entradas que se adjudiquen en este segundo sorteo, que estarán distribuidas equitativamente entre las zonas disponibles, se deberá hacer los días 25 y 26 de abril.

La recogida física de entradas, conforme a los plazos establecidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se podrá realizar entre el 30 de abril y el 14 de mayo.

Con el fin de evitar colas en las taquillas de Mestalla y generar la mayor comodidad posible entre los abonados, el Valencia CF informará con antelación suficiente para que las personas que hayan adquirido su entrada puedan acudir de un modo escalonado a recogerlas.

Los listados de abonados seleccionados en ambos sorteos serán publicados en la aplicación oficial del Valencia CF y el resto de medios digitales oficiales del club.