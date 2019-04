El Valencia CF arrolla al Villarreal CF y se medirá con el Arsenal por un puesto en la final de Europa League

Que la tormenta sea solo de agua debió pensar Marcelino cuando hizo la alineación porque a pesar del 1-3 del partido de ida, se guardó más bien poco. Tormento no hubo porque el Villarreal de Javi Calleja jugaba pensando en el Leganés y porque los jugadores del Valencia CF leyeron el mensaje que envió su técnico. Confianza cero. No en vano, en juego estaba meterse en unas semifiales de Europa League.

Bien pronto demostró el Villarreal porqué esta temporada le toca sufrir por salvar la categoría en la Liga hasta el tramo final del campeoanto; es un equipo muy flojo en defensa. Lo cantó a los cuatro vientos Víctor Ruiz al no encimar a Ferran en un balón largo por la izquierda. El de Foios lo retrató como ya hizo en el estadio de La Cerámica. Esa no fue gol pero la siguiente sí. Antes, Parejo entró en el área como Pedro por su casa y con el balón controlado. ¡Si hasta le dejaron disparar con la izquierda! A la siguiente llegó el gol. Minuto diez y Guedes le roba la cartera al rumano Ratiu en zona defensiva amarilla, se la cede a Lato en el área que sin oposición, remata ajustado.



Y se rindió el Villarreal

Lo que hizo en adelante fue por decoro cuando vio que solo un minuto después el Valencia CF, ya agazapado atrás, robó y tras el galope habitual a la contra, Gameiro no hizo el segundo por bien poco tras vaselina sobre Andrés.

A tratar de salir bien parado le ayudó mucho Roncaglia a Villarreal. Al argentino con balón le cuesta, es lento y poco preciso en el pase, y en medio del aguacero permitió a los de Calleja recuperar pronto y mantener el control de la pelota. Hacer daño ya es otra cosa. A balón parado pudo Gerard Moreno tras un saque de esquina pero era poco para Neto.

Antes de que terminara la primera parte Gameiro tuvo otro mano a mano con el portero fuera del área y tampoco acertó. Entre que la eliminatoria llegaba sentenciada de Villarreal y que ya llovía considerablemente, la megafonia de Mestalla no tuvo más que agradecer la presencia de los muchos valencianistas que acudieron a Mestalla.

En la segunda parte Marcelino quitó a Soler y metió a Paulista para que Roncaglia pasara al lateral derecho y Wass al doble pivote. Li cierto es que Parejo y Carlos no terminaron de entenderse. Calleja cambió al inédito Dani Raba por Samu Chukwueze.

Y mientras parte de los aficionados se entretenían con cánticos que mejor no reproducir porque el fútbol daba para poco, llegó el segundo del Valencia CF tras una falta en la frontal que había provocado Guedes con una galopada. Lanzó Parejo, tocó en la barrera y el balón se metió en el otro palo con Andrés ya vencido. Lo que cantó entonces Mestalla fue ¡Dani Parejo, Dani Parejo! Y como faltaban todavía 35 minutos de partido y aquello no daba para más, Mestalla le pidió a Marcelino que sacatra a Kang in Lee, el joven canterano que se va con la selección Syb'20 de su país para no volver... gasta la temporada que viene. Sobre Mestalla caía el dilubio y la gente quería algo de diversión... Pero Marcelino es mucho Marcelino y antes entró Coquelin para que el capitán Dani Parejo no acumulara más minutos en sus piernas porque lo que queda por delante es mucho. Se fue al banquillo ovacionado. El francés, por su parte, dio un recital de cómo entregar balones al contrario...

Otra vez echó mano del decoro el Villarreal por aquello de que no se diga, pero con la mis falta de intensidad con la que se tomó todo el encuentro. Finalmente entró Kang in por Guedes. El coreano tenía 23 minutos por delante y se colocó en la derecha. Ferran pasó a la izquierda. Antes Fornals había sustituido a Caseres. También inédito. En el carrusel de cambios aún tuvo Mestalla tiempo de aplaudir a Javi Fuego.

Al final el Valencia CF se planta en semifinales después de ser superior al Villlarreal pero con una mala noticia, Coquelin vio una amarilla por tocar el balón con la mano (previamente le tocó en el muslo) que le impedirá jugar en Londres ante el Arsenal. Y sin Kondogbia...

Por su parte, el equipo de Javi Calleja ya puede centrarse en evitar el descenso. Ganó en Girona pero tiene que mejorar. Una manera de definirlo es que es el equipo ante el que más balones lanzados desde el poertero ha ganado Santi Mina para, o prolongar o esperar a la segunda línea. El Arsenal de Emery espera.



Ficha técnica:

2 - Valencia CF: Neto, Wass, Roncaglia, Diakhaby, Lato, Ferran Torres, Carlos Soler (Gabriel Paulista, m.46), Parejo (Coquelin, m.62), Guedes (Kang In Lee, m.68), Gameiro y Santi Mina.

0 - Villarreal CF: Andrés Fernández, Ratiu, Funes Mori, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Cáseres (Fornals, m.64), Morlanes, Trigueros (Javi Fuego, m.74), Pedraza, Raba (Chukweze, m.46) y Gerard Moreno.

Goles: 1-0, m.13: Lato. 2-0, m.54: Parejo.

Árbitro: William Collum (SCO). Amonestó por el Valencia a Coquelin y por el Villarreal a Raba, Pedraza, Funes Mori y Ratiu.

Incidencias: partido disputado en Mestalla en una noche ventosa y lluviosa ante 26.403 espectadores, unos seiscientos de ellos llegados desde Vila-real.