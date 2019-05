Confirmado: El Valencia CF fichará a Maksimovic del Getafe

La decisión está tomada. Nemanja Maksimovic no seguirá en el Getafe. La temporada todavía no ha finalizado y el Valencia CF no quiere desvelar de ninguna manera sus intenciones, pero según ha podido saber SUPER, la decisión es firme. No hay marcha atrás.

De hecho, el propio director general del club valencianista, Mateu Alemany, negaba hace unas semanas en rueda de prensa este extremo, es decir, negaba que la decisión esté tomada, "ahora no quiero hablar más porque está en plena competición y no quiero entrar en más detalles", dijo, pero fuentes de la operación aseguran a este periódico que no hay marcha atrás, el Valencia CF ejecutará este mes de mayo la opción de recompra que tiene sobre Maksimovic, que está en torno a los 7,5 millones de euros. A partir de ahí, está por ver qué hará con el centrocampista serbio.

En este sentido, Mateu Alemany ya dio una pista en la última rueda de prensa que concedió al asegurar que en el club de Mestalla están convencidos de que el valor de Maksimovic en el mercado es en estos momentos superior a los 7,5 millones de euros que cuesta ficharlo, que es una manera de decir que se intentará ganar dinero con él: "Está haciendo una temporada extraordinaria, su precio de mercado diría que no es el de la opción que tenemos firmada y por lo tanto llegado el momento se producirá una situación en la que el Valencia deberá tomar la decisión, seguro".

El futbolista serbio ha estado esta semana en la ciudad de València pero desde el club de Mestalla se desmiente que su presencia se deba a que haya pasado la revisión médica, es decir, si el Valencia CF va a fichar a Maksimovic, aunque sea para venderlo, es coherente que pase una revisión médica.