¿Quieres viajar a Valladolid a animar al Valencia CF?

El Valencia CF ya ha anunciado de manera oficial la venta de entradas para el partido que el equipo de Marcelino disputará este sábado ante el Valladolid en el estadio de Zorrilla a las cuatro y cuarto de la tarde. Si el conjunto blanquinegro logra la victoria se clasificará de manera matemática y defintiva para la Liga de Campeones de la temporada que viene, de ahí que el club haya decidido sbuvencionar el viaje, es decir, paga el autobús a los aficionados que acudan a Pucela.

Eso sí, los socios que tienen el abonado en la Grada Joven no tendrán posibilidad de sacar entradas por una cuestión de prevención, por lo sucedido en Londres en el partido de ida de las semifinales de la Europa League, en el que varios aficionados miembros de esta grada, dedicaron insultos racistas y de carácter nazi a aficionados del Arsenal. También por las actitudes intimidatorias que algunos miembros de la Grada Joven denunciaron en el partido de vuelta que se disputó en Mestalla entre el Valencia CF y el Arsenal.

El club asegura que esta medida se ha tomado con el ánimo de priorizar la seguridad y por preservar la imagen del Valencia en un desplazamiento masivo para que no suceda lo de Londres, sin incidentes y se vea preservada la imagen del club. Se trata de poner las máximas garantías posibles para que hay comportamiento ejemplar, como siempre se ha caracterizado en la afición valencianista hasta los incidentes de los dos encuentros ante el Arsenal de Emery. El club continúa con la investigación sobre estas actitudes intimidatorias y espera que todo vuelva a la normalidad cuando se cierren las investigaciones.

Este es el comunicado oficial del club de Mestalla con todas las indicaciones para adquirir una entrada del Valladolid-Valencia CF:

"Solo quedan 90 minutos para acabar LaLiga y el Valencia CF depende de sí mismo para certificar su objetivo de clasificarse para la próxima edición de la Champions. Son muchos kilómetros en sus piernas, momentos de gran dificultad que han ido superándose hasta alcanzar el cuarto puesto de LaLiga, demostrando que el equipo de Marcelino nunca se rinde. Y lo quiere conseguir junto a ti. ¡Compra aquí tu entrada! Por eso el Valencia CF ha decidido premiar a sus aficionados subvencionando totalmente el desplazamiento en autobús a Valladolid para ayudar al equipo. La iniciativa está organizada con la colaboración con la Agrupació de Penyes.

Este martes salen a la venta 600 entradas para el Valladolid – Valencia CF de la zona visitante y, si lo deseas, podrás viajar a Pucela en autobús de forma gratuita. ¡Compra aquí tu entrada! Para ello, cuando realices la compra has de seleccionar la opción 'Entrada + autobús'. Todo aquel que no haya seleccionado esta opción, no podrá posteriormente disponer de una plaza en el autobús.

NOTA IMPORTANTE:

Debido a los incidentes aislados ocurridos en los últimos partidos y, dado que no ha finalizado

la investigación que delimite responsabilidades dentro de la Grada Joven para tomar medidas disciplinarias con aquellos que promueven y se prestan a actitudes violentas o de intimidación, todos los abonados de esta zona no podrán adquirir entrada en este desplazamiento.

De este modo, el Valencia CF decide priorizar la seguridad del resto de sus aficionados y la imagen positiva de la entidad buscando tener las máximas garantías de un comportamiento sano y ejemplar de todos los valencianistas desplazados.

INFORMACIÓN PRÓXIMO PARTIDO, JORNADA 38 DE LALIGA:

Real Valladolid vs. Valencia CF

Estadio José Zorrilla, sábado 18 de mayo, a las 16:15 horas.

600 entradas disponibles: 35 €.



Primera fase de reserva y compra para Abonados: del martes 14 de mayo, desde las 15:30 horas, al miércoles 15 de mayo, a las 23:59 horas, o hasta fin de existencias.

Segunda fase de reserva y compra el Público General: jueves 16 de mayo, desde las 10 horas hasta las 23:59 horas, o fin de existencias.

Les recordamos que las entradas son personales e intransferibles, debiendo coincidir el asistente con el nombre que realizó la reserva.

Según el Reglamento General de LaLiga, queda prohibida la venta de entradas de la zona visitante en las taquillas del Club / SAD local.

Plazo para la recogida de entradas en las taquillas de Mestalla para aquellos que haya realizado la reserva y compra:

Martes 14 de mayo: de 17:00 a 20:00 horas.

Miércoles 15 de mayo: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Jueves 16 de mayo: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Viernes 17 de mayo: de 10:00 a 12 horas.

Horario del viaje en autobús para todos aquellos que compraron la entrada + la opción de viajar en autobús:

Salida a Valladolid: sábado 18 de mayo, a las 6:00 h, desde la Avenida de Aragón (Mestalla).

Regreso a Valencia: al finalizar el partido, en el punto de encuentro indicado previamente.

Recomendamos estar, al menos, 30 minutos antes de la salida para que se le asigne el autobús por parte del personal del Club.

Será requisito indispensable llevar consigo el DNI, la reserva impresa y en caso de ser menor de edad la autorización parental que puedes descargar aquí".