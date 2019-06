Braulio Vázquez: "El Valencia CF y su afición se merecían un éxito como la Copa"

Su final de temporada no ha podido ser más feliz. El exdirector deportivo del Valencia CF ha devuelto a Osasuna a Primera después de una campaña histórica y disfrutó en primera persona de la final del Villamarín en compañía de su mujer y su hijo. 2019 ya es «inolvidable».

¿Cómo se está en Primera División?

Más que cómo estás es cómo se disfruta el camino a primera porque ha sido una temporada brutal, hemos batido los récords de la historia de Osasuna a nivel de puntuación y a nivel de partidos ganados en casa. Hemos ganado 15 partidos seguidos en El Sadar y no hemos perdido ninguno, y luego la forma de ganarlos, muchos con remontadas. Ha sido un año inolvidable, histórico.

Un año épico para los aficionados, ¿no?

Sí, sí, lo que comenta aquí la gente es que nunca había vivido un año aquí igual porque los números y las sensaciones son irrepetibles. Hemos subido con tres jornadas por jugarse, con números históricos de puntos y creo que en Europa solo hay dos equipos que tienen nuestros registro en casa, la Juve y alguno más. Ha sido brutal la comunión con la grada en cada partido.

La comunión con la grada es una constante en Osasuna.

La gente lo único que quiere es que trabajes y pelees. En el campo se respira fútbol y se asemeja más a un campo inglés.

¿Es verdad que el aficionado de Osasuna es muy de los futbolistas de la tierra?

Sí es cierto. Nosotros tenemos 11 navarros en el equipo y ahora lo difícil es compaginar esta idea tan romántica con la máxima competición. Es muy difícil pero tenemos que mantener la esencia y la gente de fuera tiene que involucrarse en los valores de Osasuna.

¿Cómo ha conseguido aunar esa idea romántica con ser muy competitivo para subir?

Hemos acertado en los fichajes y hay una certeza a nivel personal que algunos jugadores no nos iban a fallar. Los veteranos como Oier o Roberto Torres te marcan el camino. No teníamos la mejor plantilla pero hemos sido el mejor equipo.

¿Quién cree que tenía mejor plantilla?

Las Palmas, Málaga o Deportivo tenían muchísimo más dinero que nosotros y plantillas más largas.

¿Qué porcentaje de éxito en el Osasuna tiene Braulio?

He tenido la suerte de contar con un entrenador y cuerpo técnico espectacular y con jugadores que ya conocía como Nacho Vidal, Rubén o Lillo y creía que nos podían dar rendimiento. Prefiero no hablar de porcentajes. La afición, el cuerpo técnico y el equipo, todas han sumado.

El fichaje del entrenador ha sido clave.

Es un entrenador perfecto para Osasuna. Entiende lo que es, dónde está y es lo que la gente quiere. Somos un equipo agresivo y vertical. A veces parecemos algo precipitados porque es nuestra forma de jugar y lo que la afición quiere.

Como profesional ha trabajado en muchos sitios, ¿qué tiene Pamplona de diferente?

En Osasuna valoran más una acción de 40 metros o ganar un duelo que tirar dos caños. La entrega es innegociable en Pamplona.

¿Y cómo han encajado a todos los valencianos?

De manera perfecta. Nacho ha hecho una temporada perfecta. Es un profesional increíble y una persona extraordinaria. Lillo es peleón y la gente le respeta mucho porque es el prototipo de jugador con el que la gente se identifica. Puede estar mejor o peor, pero la entrega es máxima. Rubén García ha madurado a nivel personal y he encontrado su sitio. Se siente muy importante y está con mucha confianza.

¿A Rubén le quiso fichar par el Valencia cuando era director deportivo?

No (ríe). Lo conozco mucho de cuando estaba con el Levante pero sí que es cierto que hubo interés.

¿Y con Rober Ibáñez?

Este año está muy fuerte físicamente porque el año pasado tuvo una lesión de diez meses. Lo conozco de la época del Valencia Mestalla, sé que si está bien tiene una cosa diferencial. Tiene siempre desequilibrio y como ha dicho él estos han sido los mejores cinco meses en su carrera deportiva. Es un elemento diferenciador.

¿Qué futuro tiene Rubén García? ¿Se irá al Levante o continuará con Osasuna?

Lo que está claro es que si sale del Levante volverá a Osasuna porque está a gusto. Él tendrá que decidir pero habrá que esperar. El Levante tiene la potestad y vamos a ver qué dice el jugador.

Cuenta la leyenda que estaba muy motivado en las celebraciones del ascenso...

Es mi primer ascenso. Jugábamos la Champions con el Valencia y no se celebraba. Fue una locura porque toda la ciudad estaba en la calle con la bandera de Osasuna. Es otra historia, un sentimiento de ciudad.

Hay ciertos paralelismos con la locura que se vivió en Valencia con la Copa.

Sí. El Valencia llevaba tiempo sin ganar un título y estuve en el partido y vi a la afición como nunca y deseosa de éxito. Se lo merecían.

¿Estuvo en Sevilla?

Estuve con mi hijo y mi mujer

¿Cómo se lleva eso de ser director deportivo y tener un hijo que va para estrella?

No pongas estrella que se va a venir arriba (ríe). Veía la cara de mi hijo que sufría como un auténtico ultra y lo disfrutó.

¿Cómo ve desde la distancia el título de Copa?

Con sana envidia porque nos faltó a nosotros en Valencia fue jugar una final. Es el partido más bonito del año y no hay nada comparable. Lo que ha vivido la afición estos días no te lo da un tercer puesto. Te da estabilidad económica que es muy importante pero no vas a ver a los aficionados llorando por quedar tercero.

¿Cómo ve el proyecto de Mateu Alemany, Marcelino y Longoria?

La clave ha sido Mateu Alemany. Cuando el Valencia ha vivido malos momentos, en otra época hubiese volado todo por los aires. La clave para mi es Mateu aguantando a Marcelino

¿Conoce a Longoria?

Es un trabajador incansable, diferente al resto. Tiene una visión importada de Italia. Cree mucho en el 'scouting' y en firmar futbolistas jóvenes para un futuro rendimiento económico y deportivo, y sobre todo es un apasionado por su trabajo y está haciendo algo diferencial. Merece el respecto.

¿Cómo valora su etapa en el Valencia CF?

Muy contento por lo que hicimos. Jugar la Champions y quedamos quintos en el último partido contra el Sevilla. Luego con el cambio de presidente tenía clara mi salida. Tengo amigos en el club y tengo un respeto personal.

Usted fichó a Dani Parejo.

El otro día cuando estaba en el campo y oyes a todo el campo corear su nombre, tuve una satisfacción personal. Fichamos a un niño con mucha calidad y me acuerdo de la presentación en Paterna que dijo que iba a jugar en la absoluta. Los dos primeros años lo pasó muy mal y casi sale cedido, pero al final salió bien.

¿Cedido?

No me acuerdo del mercado, pero estuvo a punto de salir cedido a Mallorca.

Fue Valverde el que lo convirtió en un jugador indiscutible.

Marcó un gol de falta en su segundo partido con Valverde y a partir de ahí fue indiscutible. Ahora es capitán y tiene jerarquía. Lo que más me sorprende es cómo ha madurado a nivel personal.

Fichó a un niño pero ahora es un hombre.

El talento lo tenía, pero ahora también rendimiento. Cuando está en el campo todos los compañeros lo buscan y eso se nota. Ha crecido a todos los niveles.

Esto también puede significar que tenemos mucha prisa con los jugadores.

Cada jugador tiene su momento de madurez. Cuando uno tiene talento hay que apostar. Cada uno tiene su momento y de normal hay demasiada prisa. Hay que tener tranquilidad y para jugar en el Valencia hay que tener mucha personalidad y no cualquiera no la tiene.

Fichó a Valverde y a Parejo para el Valencia CF. ¿Le encaja que Valverde quiera a Parejo para el Barcelona?

Que a Valverde le gusta Parejo es normal, no descubro nada. Lo demás se me escapa.

¿Lo ve jugando de Busquets?

El Barcelona es el que tiene que decidir.

¿De qué fichaje está más satisfecho?

De Javi Fuego. Me parece una persona de las que mama el fútbol. Me quedo sin adjetivos para calificar a Javi Fuego.

Marcelino intentó fichar a Javi Fuego para el mercado 2017/2018.

No lo sé, pero lo que sí tengo claro es que si quiero que mi hijo tenga unos valores como futbolista y persona son los de Javi Fuego.

¿Veremos a su hijo correr la banda de Mestalla?

Ojalá, pero el fútbol es muy complicado. Es un niño y tiene que formarse.

¿Cuántas veces intentó fichar a Gameiro?

(Suspira y ríe) Tres veces. Lo intentamos muchas veces pero estaba destinado para jugar en Valencia.