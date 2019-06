Atención a lo que dice Rodrigo Moreno sobre su futuro

Rodrigo Moreno, desde la concentración de la selección española en Las Rozas, responde a cuestiones relativas a su futuro y a su posible salida del Valencia CF en una entrevista a Radio Marca. El delantero, cuando el mercado no ha hecho más que ponerse en marcha, no asegura su continuidad en el Valencia CF la próxima temporada, deja la cosa más bien abierta. "El club es el que tiene sus necesidades como ya dijeron Mateu Alemany y Marcelino y todo depende de lo que vaya a pasar. En este momento no puedo garantizar si seguiré (en el Valencia CF) o no", afirma el delantero.



El jugador, además, se muestra halagado por el interés del FC Barcelona: "Alegra y motiva que se fijen en ti, es señal de que lo haces bien y que sigues creciendo año tras año", dice.



Respecto a su carta en Instragram, publicada inmediatamente después de concluir las celebraciones por el título de la Copa del Rey, Rodrigo afirma que "no era una despedida, sino una carta de agradecimiento a todos los que habían participado en mi trayectoria. Cuando alguien conquista algo importante siempre está bien mirar hacia atrás", remata.