Avance significativo en el fichaje de Rafinha

El Valencia CF continúa en contacto con el FC Barcelona para cerrar el fichaje de Rafinha o Denis Suárez en una operación independientemente al trueque de porteros Cillessen-Neto que está prácticamente cerrado a falta de que los clubes terminen de cambiar toda la documentación porque hay acuerdo en la cantidad a pagar. Según ha podido saber SUPER la operación que está más avanzada de los dos es la de Rafinha hasta el punto que Barça y Valencia CF han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista hispano brasileño. Es más, desde la Ciudad Condal se han conocido algunos de los detalles de la oferta valencianista que han sido desvelados por Rac 1 en Barcelona. Según esta emisora de radio, el conjunto de Mestalla pagaría 15 millones de euros al Barça por Rafinha, pero con cláusulas y un pago fraccionado en años.

Lo más llamativo de la oferta que ha hecho Mateu Alemany al FC Barcelona está en una cláusula que protege económicamente al Valencia CF en caso de que el centrocampista hispanobrasileño tenga problemas físicos que le impidan jugar un número determinado de partidos. En este sentido, conviene recordar que Rafinha ha tenido dos roturas de ligamento cruzado de la rodilla y una rotura de menisco. Lo que ha trascendido de la negociación es que el Valencia ha hecho una oferta de 15 millones euros a pagar en tres años, -a cinco millones por temporada- con una clausula de disponibilidad ante el historial médico del futbolista a quien el Barça curiosamente dio el alta médica esta semana en un comunicado oficial dirigido convertido en mensaje a los dirigentes valencianistas. El Valencia busca con esto cubrirse las espaldas y conseguir por escrito que si el futbolista no juega el 75% de la temporada el club tendría que pagar solo dos millones por año y no los 5 de los que se está hablando. La entidad de Mestalla es consciente de que no puede pagar la ficha actual del jugador y también trabaja para rebajar el salario del brasileño y de esta forma hacer más accesible.

Mateu trabaja para conseguir las mejores condiciones en el fichaje de Rafinha consciente de que al jugador solo le queda un año de contrato, el Barça no pagó traspaso por él en su día y estuvo en blanco la temporada pasada por culpa de las lesiones. El plan de Marcelino García Toral es que el futbolista hispano-brasileño llegue como volante derecho a pierna cambiada.

Una vez acordadas las formas del traspaso con el Barça, el Valencia CF ya se ha puesto en contacto con el entorno de Rafinha y le ha hecho saber de manera formal el interés en ficharlo. La respuesta del futbolista ha sido satisfactoria, le parece bien jugar en el Valencia CF y más estando en Champions, pero ha pedido al club blanquinegro algo de tiempo para responder ya que tiene más propuestas y no quiere precipitarse en su decisión.