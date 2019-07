Pascu y Koindredi vuelven al Mestalla

El Valencia CF sigue trabajando en la ciudad deportiva de Paterna tras la concentración suiza en Crans-Montana. Marcelino García Toral continúa con la doble sesión de entrenamientos por día. Una práctica habitual desde que empezó la pretemporada valencianista. En una jornada calurosa, normal en plena temporada estival, el cuerpo técnico ejercitó a un grupo que cuenta con dos bajas. Koba Koindredi y Pascu Alba desaparecieron de los ejercicios del primer equipo para volver a su plaza natural para este curso, el Valencia Mestalla de Chema Sanz. Asimismo, Coquelin tampoco pisó el césped de las instalaciones blanquinegras, en este caso en la sesión vespertina del jueves.

El centrocampista galo se ausentó en el segundo turno de entrenamientos para ejercitarse en el gimnasio. No se vio a Coquelin por la tarde pero no va más allá de no forzar la máquina. El francés realizó trabajo específico en la sala de musculación para evitar cualquier contratiempo físico. No hay a la vista una posible lesión.

Asimismo, los descartes sí que participaron con el resto del grupo. Marcelino no los apartó a pesar de estar señalados. Álvaro Medrán, Uros Racic y Rubén Sobrino continúan en la disciplina valencianista mientras se resuelve su futuro.

El único ausente del grupo es Ferran Torres que se encuentra disputando el Europeo sub 19 y aún no tiene un fecha de vuelta. El último en entrar en la dinámica fue Carlos Soler que se incorporó el pasado martes. Para este viernes, Marcelino dio libre la mañana y volverán a Paterna para continuar los entrenamientos a partir de las 19.00 horas.