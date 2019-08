Trabajo por rematar en el ataque del Valencia CF

El Valencia CF de Marcelino trabaja estos días atacando con especial hincapié un problema heredado del pasado. Por momentos la mala puntería, por momentos la ausencia de ocasiones y alternativas al contragolpe, son defectos agravados por la crisis que hacen que el casillero de victorias no se haya estrenado en las dos primeras jornadas. Los datos lo revelan de manera demoledora. El sábado ninguno de los delanteros probó los reflejos del meta del Celta. De entre los jugadores de ataque únicamente Guedes lo intentó con un chut desviado y, de los diez remates blanquinegros, sólo Wass obligó a intervenir a Rubén Blanco en todo el partido.

Hace un año el entrenador, Marcelino García Toral, subrayó ya este déficit goleador como detonante de la crisis de resultados de la primera vuelta liguera. Precisamente, el club fichó este verano a Maxi Gómez con la misión de aumentar la efectividad rematadora. Hoy uno de los retos principales del técnico consiste en acoplar las virtudes dentro del área del uruguayo en un equipo cuya arma más peligrosa es la velocidad en las transiciones ofensivas. Por ejemplo, no es mera casualidad que el Valencia apenas remate a gol de cabeza. Maxi, por ahora, es el delantero que menos ha participado. Y en un hora sobre el campo en Vigo ni siquiera pudo rematar.

Las dificultades en el ataque del Valencia se agudizan cuando los espacios para el contragolpe se reducen o no transita con rapidez. La espesura en el juego frente a Real Sociedad y Celta es un factor que ayuda a entender el porqué del pobre bagaje en este comienzo. Los mejores momentos llegaron en la primera parte ante los donostiarras, aunque el acierto no acompañó. Gonçalo Guedes, con cinco remates, es el hombre que más protagonismo ha acaparado en esta faceta. De los siete chuts entre palos de todo el equipo, cuatro son del '7'. Todos los detuvo Moyà, meta de la Real, el día del estreno. El fútbol no le está dando a este Valencia para llegar hasta la 'cocina': el área pequeña. En los dos duelos sólo el tanto de Gameiro en esa primera mitad contra los txuri-urdin vino como consecuencia de un remate en esa zona.

El Valencia CF está siendo uno de los conjuntos menos precisos de la Liga en este arranque. El 71% de sus 24 disparos en dos partidos han acabado bloqueados por defensas o desviados. Incluso, el penalti que falló Gameiro en el minuto 95 contra la Real Sociedad. Los últimos tres lanzados por el equipo entre finales del pasado curso y este no entraron a las redes. Además de Gameiro, también erraron Rodrigo y Parejo. Razón por la que en Paterna se ha visto a los tres, con el capitán como principal encargado, ensayar lanzamientos desde los once metros en los últimos días.