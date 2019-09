El acuerdo de 60 millones por Rodrigo está roto

El Valencia CF da el culebrón Rodrigo por zanjado. «No hay ningún acuerdo con el Atlético de Madrid. Si quieren a Rodrigo en enero, tendrá que ser otra negociación», es la respuesta de una fuente solvente del conjunto de Mestalla a una pregunta clara y directa; ¿sigue vigente el acuerdo con el Atlético por el que si paga sesenta millones de euros se lleva al futbolista?

El club de Mestalla trata de pasar página pero no parece pasar lo mismo con la entidad colchonera, desde cuyo entorno se ha deslizado en varias ocasiones que cuando se abra el mercado invernal intentará de nuevo fichar a Rodrigo Moreno. Y todo porque el entrenador rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone, lo considera un futbolista vital para su sistema de juego y porque en estos momentos solo tiene dos delanteros, Álvaro Morata y Diego Costa. Al respecto, es pertinente recordar que la última vez que el Atlético intentó fichar a Rodrigo fue cuando el mercado de verano agonizaba, concretamente el pasado jueves 29 de agosto, ya contra el reloj en Mónaco antes del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

En una reunión entre el Valencia CF, el Atlético de Madrid y Jorge Mendes -reunión que provocó el conjunto colchonero y en la que estaba el agente portugués porque era en el encargado de traer la oferta al Valencia CF- el equipo madrileño hizo una última propuesta desesperada que Peter Lim rechazó. El director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, propuso que Rodrigo se marchase cedido a la capital, y que pagaría su fichaje conforme fuese teniendo liquidez y solucionando sus problemas con el fair play financiero, que es el control entre ingresos y gastos al que la Liga de Fútbol Profesional somete a los clubes para controlar sus deudas. Es más, la propuesta de Gil Marín incluía la opción de prorrogar por una segunda temporada la cesión si en ésta el Atlético no lograba solucionar sus problemas financieros.

A través de Jorge Mendes, que llevó la negociación entre clubes, Peter Lim llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid para traspasar a Rodrigo Moreno por sesenta millones con facilidades de pago, y ese fue el acuerdo que le reclamó al Atlético en Mónaco. Ni más ni menos. Lim esperó y Gil Marín no cumplió, a partir de ahí, el escenario es otro. Que el precio son sesenta millones no está vigente, y si de verdad hay un interés formal del Atlético en fichar a Rodrigo en el próximo mercado invernal, será una negociación nueva con lo que ello supone. Primero el futbolista tendrá que decir algo al respecto, es decir, tendrá que volver a decir si acepta dejar el Valencia CF para jugar en el Atlético, cosa que ya ha hecho este verano, pero lo más importante es que el precio de la operación no tiene por qué ser el mismo, el fútbol da muchas vueltas y lo marcará el mercado. Si Rodrigo de hoy en adelante hace goles con la selección y con el Valencia CF en Liga y Champions, puede valer más. También puede valer menos. Sea como sea, la decisión la tomará Peter Lim.