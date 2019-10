Maxi Gómez: "No me gusta perder a nada"

Maxi Gómez: "No me gusta perder a nada" I. HERNÁNDEZ

Con cuatro goles, Maxi Gómez ya es el máximo anotador del Valencia CF junto con Dani Parejo. El delantero uruguayo ha comenzado fuerte, siguiendo la estela de una irrupción fulgurante a su llegada al Celta de Vigo en 2017 y dejando claro que marca la diferencia por encima de procesos de adaptación. "Voy poco a poco, creo que es muy difícil adaptarse al fútbol español", relativiza el '22' en declaraciones ofrecidas por el club, "venir a un club tan grande como el Valencia CF me hizo muy feliz y poco a poco me hizo adaptarme y seguir haciendo goles, que es muy importante para el equipo". Su trayectoria en el Valencia CF solo acaba de empezar, pero en poco tiempo no solo se ha hecho con un sitio en el equipo, sino que también ha conseguido calar en la afición. Mestalla ya ha hecho suyo el cántico "uruguayo, uruguayo" para celebrar sus goles.

Su carácter, su raza y su lucha han conectado de forma natural con el valencianismo. Es uno de esos delanteros que mezcla a la perfección con el alto voltaje de Mestalla. "Me gusta luchar como todos los uruguayos, no me gusta perder a nada, y estoy muy contento por la victoria contra el Deportivo Alavés y por los compañeros", comenta. Ante el conjunto vitoriano, este pasado fin de semana, Maxi culminó una buena jugada que servía para abrir el camino hacia una victoria clave que hace llegar al Valencia CF al paréntesis de la competición con muy buenas sensaciones. Así lo vio él: "Fue una linda jugada que arrancó Rodrigo, le hice la diagonal y me deja de cara al gol. Por suerte pudo entrar al otro palo y acabé contento por el gol".

En solo 7 participaciones en LaLiga, el delantero del Valencia CF ha demostrado una efectividad que ilusiona. Barça, Getafe y Deportivo Alavés ya lo han sufrido. Promedia un gol cada 101 minutos, solo necesita 2'2 remates para marcar y desde David Villa ningún delantero empezaba a un ritmo como el suyo en el Valencia CF. El uruguayo tiene la portería entre ceja y ceja. "Uno siempre quiere marcar goles", indica, pero se muestra "muy agradecido" a sus compañeros, que tienen mucho que ver con su eficacia. Ante el Deportivo Alavés, considera Maxi, el Valencia CF "merecía la victoria después de una dura derrota ante el AFC Ajax". Ahora se va con Uruguay, pero una vez termine el paréntesis por los compromisos internacionales, "hay que seguir esta racha, es importante".