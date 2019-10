Carlos Soler habla de su lesión, de Celades, del Valencia CF...

Carlos Soler está cerca de volver a vestirse de corto para defender al Valencia CF sobre el césped. Conoce perfectamente a Albert Celades y no duda en describirle con buenas palabas. No te pierdas sus declaraciones:

¿Cómo estás?

Bien, bien mejorando cada día, llevo ya tres o cuatro dias con balón, tocando campo con mis compañeros y después de casi 50 días sin pisar el césped, cogieendo mecanismos y sensaciones, ha sido una lesión complicada, ya me pasó en el otro tobillo y tengo experiencia.

Ya tuviste esta lesión.

Ha sido una lesión bastante similar, pero en esta última fui yo solo, en un mal gesto, ya sabía lo que tenía que hacer, he trabajado muchísimos, me han ayudado mogollón los fisios y el recuperador, sin ellos sería mucho más dificíl. Me encuentro bien, casi hago los entrenamientos completos y la semana que viene los haré completos.

Buena sensaciones.

Se trata de volver a tocar el campo, el verde, que es donde pasa todo. Llevo bastante tiempo trabajando mañana y tarde con el cuerpo médico y estoy bastante contento ahora mismo, obviamente me queda mucho para coger mi mejor nivel, pero entrenando y jugando va a llegar.

Volver al cien por cien.

Tengo claro que está lesión es bastante complicada y si no vuelves al cien por cien se va a notar, quiero entrenar y cuando esté con las mejores condiciones posibles estar a disposición del míster.

Proceso largo para llegar al césped.

Han sido cuatro o cinco semanas de inmovilización casi completa, sin casi poder apoyar, llevos dos semanas andando, ya hago carreras y ya más cosas y tengo que ir con calma porque las prisas no son buenas y menos en este tipo de lesiones que es complicado, pero la verdad es que me noto bastante bien y cada día que pasa me encuentro mejor.

Volver sin fijar una fecha y con cautela.

La anterior lesión fue bastante similar, la primera fue un impacto y esta me lo hice yo solo, y tengo que seguir esos mismos plazos, creo que estoy ahí, no hay que marcarse una fecha exacta, dependerá de las sensaciones y de lo que yo note cuando esté en el campo.

Recuperación dura solo en Paterna.

Se hace duro, pero al final hay que estar ahí para volver con más fuerza. Es duro venir pronto, irse, comer en casa, volver y luego irse a cenar, es duro, pero es lo que toca hacer. Lo he hecho y ahora no están coñazo como antes, ahora estoy haciendo balón y es mejor.

Mucho ánimo de la familia, la novia y los amigos.

El nucleo más cercano siempre está aunque no sea en persona, siempre te envían mensajes y están bastante contentos.

Conoces a Celades de la Sub-21.

Él fue quien me llevó al primer Europeo directamente en el 2017, allí jugué un partido, pero estaba super contento por estar allí, en el siguiente ciclo ya siempre estuve con él trabaja bien, insiste en las ideas, le gusta el buen trato de balón, pero eso no quiere decir que sobemos el balón, le gusta atacar, tiene las ideas claras y lo poco que he entrenado con él ya lo estamos trabajando aunque no están los internacionales.

Se va ganando el respeto.

Sí, Albert es una persona compresiva, es lista, sabe todo lo que se mueve en un vestuario, ha jugado a fútbol, sabe los códigos que hay, estamos a muerte con él, es un gran entrenador y creo lo va a demostrar aquí.

Más allá de sistemas.

Él sabe lo que podemos ofrecerle, creo que últimamente se está viendo su seña de identida, en los dos ultimos partidos se han conseguidos dos victorias importantes, en San Mamés estuvimos muy bien y en Mestalla te acabas llevando el partido y son dos victorias que te refuerzan.

El equipo reforzado.

Estas dos vitorias en Liga nos han venido muy bien sobre todo en mestalla que nos estaba costando cerrar los partidos y ahora va a ser un tramo de temporada importante con muchos partidos en la que nos jugamos cosas, pero vamos a ir partido a partido, sin mirar más allá.

¿Se sufre desde el palco?

Desde el palco se ve diferente y sufres más porque no puedes hacer nada, desde el banquillo aún puedes salir, pero desde el palco se sufre, ves las repeticiones enseguidas, se sufre más.... pero a ver si no veo ningun partido ya desde allí.