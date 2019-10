Cuando el equipo es la gran estrella

Se ha hecho largo. El Valencia CF Femenino vuelve a competir tras un fin de semana sin Primera Iberdrola por los compromisos de selecciones y lo hace a lo grande: en el Puchades, con hambre de fútbol y ante el Real Madrid, todavía CD Tacón en el impreso por una cuestión oficial. Desconectar viene bien, pero la derrota ante el Betis dejó una sensación frustrante en el vestuario. El golazo de Priscila propició la primera derrota de la temporada y había ganas de resarcirse en caliente. Nada ha cambiado en frío y Sandra Hernández lo dejó claro en VCF Media: «Nos fuimos con una sensación amarga, pero tenemos las pilas cargadas, estamos ilusionadas y sabemos que tenemos un rival complicado». La centrocampista fue protagonista en la previa del programa Elles Som Tots, donde insistió en la importancia de no dejar avanzar a las dudas e impedir que aparezcan grietas en la confianza del grupo. «El Betis tiene buenas jugadoras y sacaron su potencial. Venimos de una temporada mala y tenemos que confiar en nosotras mismas porque somos un gran equipo», subrayó. La categoría está más igualada que nunca, cualquiera puede hacer daño y es importante saber digerir las derrotas, también las victorias. La clasifiación es una referencia, pero todavía no es importante. El Real Madrid lleva una sóla victoria, por ejemplo, pero tiene jugadoras con experiencia al más alto nivel, con futbolistas de gran calidad. El Betis estaba en una situación similar. «Esperamos un partido de mucho trabajo, delante vamos a tener jugadoras de talla internacional, con calidad individual, sobre todo, en ataque», advirtió Irene Ferreras. El trabajo realizado, la intensidad en los entrenamientos, el análisis y todo lo bueno acumulado ante Real Sociedad, Espanyol y Athletic tiene que imperar en el Puchades. Reaccionar rápido es fundamental.

El Valencia CF tiene margen de mejora todavía (así lo siente el vestuario), pero las piezas han encajado de forma ideal desde el principio. El nuevo cuerpo técnico ha supuesto un plus por exigencia, mentalidad y forma de vivir el fútbol, había una buena base y los fichajes han producido un salto de calidad. Al otro lado, el CD Tacón es un recién ascendido, se está adaptando a la categoría y la plantilla se ha renovado por completo con el impulso fundamental del Real Madrid, pero les falta cuajar como bloque. Todavía no son un equipo. Esa es la ventaja de las valencianistas, un peldaño por delante por trayectoria en el club, conocimiento de la competición e identidad. Sandra pone la rúbrica: «Sé está viendo que somos un grupo familiar, muy bueno en lo personal. Estamos demostrando que es un hoy por ti mañana por mi, sé que si yo no llego mi compañera va a llegar... creo que eso es clave en un equipo y el Valencia lo tiene». El equipo tiene que marcar la diferencia. «Sabemos las jugadoras que tienen, pero nosotras también tenemos calidad individual y como equipo», insistió Sandra.

Al Puchades se viene a sufrir

Sandra lleva tiempo en el club y cuando habla de la afición no deja titulares vacíos. Para la canaria, el Valencia CF Femenino tiene la mejor afición de la Primera Iberdrola. En una temporada en la que se presume tanta igualdad, el factor campo es determinante y puede ser la diferencia. «Hay que hacerse fuertes en casa, donde sentimos que jugamos con doce, la afición es primordial para nosotras, tenemos que hacer sufrir a cada equipo que venga, sea el líder o el colista», reforzó. Ante Real Sociedad y Athletic, el ambiente en la tribuna fue tremendo. Un gran campo, un gran rival, sobra motivación.



Capacidad para dominar

Irene siempre tiene un plan y ha preparado la visita del Tacón a conciencia. El objetivo es someter al rival, desde el equilibrio y controlado el balón: «Creo que el equipo está creciendo en faceta defensiva, donde estamos teniendo un caracter competitivo importante. Nuestra propuestra es tener el balón, ahí es donde nos sentimos cómodas y debemos seguir mejorando en eso, insistiendo, ganando en madurez y confianza para dominar». Sandra insistió en el potencial del Valencia CF en Elles Som Tots: va a ser bonito de ver, pero partido a partido.

El fondo de armario se somete a examen

Cubedo tiene para dos o tres semanas e Irene pierde a uno de sus pilares en defensa. Las lesiones van a obligar a modificar el once tipo, incluso puede haber cambio de esquema. Es una posibilidad, aunque la polivalencia de Viola Calligaris sea un amortiguador de calidad, otra vez. Bea Beltrán no se ha recuperado a tiempo y abre la duda en los carriles, donde podría tener una oportunidad Asun Martínez, la extremo ya jugó de maravilla en la derecha ante el Espanyol, gol incluido, y llega lanzada de la Sub-19. En la izquierda jugaría Mónica Flores, que juega de forma más natural en derecha. Las dos son intercambiables. También está la opción de sacrificar la línea de tres y ganar una centrocampista, Gio siempre suma y Carol ocuparía una banda. Irene tiene opciones y las menos habituales tienen ganas de reivindicarse.



Alineaciones probables:



VCF Femenino: Vreugdenhil, Viola Caligaris, Pujadas, Paula Nicart, Gaitán, Carol, Flores, Asun, Sandra, Goeieman y Mari Paz.

CD Tacón: Yohana Gómez, Osinachi, Peter, Daiane, Esther; Thais, Kaci, Jakobsson, Lorena, Asllani y Jéssica Martínez.

Estadio: Antonio Puchades. Paterna

Árbitra: Amy Peñalver Pearce.