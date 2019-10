Albert Celades: "Los partidos contra el Atlético de Madrid son muy exigentes....pero vamos con la mentalidad de poder ganar"

Albert Celades ha analizado este viernes en sala de prensa el partido del sábado en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El técnico del Valencia CF habla de las bajas de Rodrigo y Guedes, así como de las molestias del Cillessen.

Rueda de prensa íntegra

¿Va Rodrigo? ¿Cómo están los lesionados?

Rodrigo y Guedes tienen sendas lesiones y no están en la convocatoria. Vamos a ver la evolución de Carlos Soler y Kondogbia.

¿Soler está preparado para ser titular?

Sí, no tengo dudas de que sí, hace días que ya he completado todos los entrenamientos y si viaja es porque puede jugar.

¿Hay riesgo de que puedan recaer jugadores como Gameiro o Kondogbia?

En el caso de Kevin y Kondo son jugadores que ya llevan desde la semana pasada y no llegan justos, no tenemos dudas en cuanto a eso.

¿Hasta que punto corre riesgo la titularidad de Cillessen?

Cillessen se ha encontrado incómodo y por eso llevamos a un tercer portero, vamos a valorarlo, pero no es grave, si no no estaría en la convocatoria.

¿Cómo está el equipo después del parón?

Hemos intentado aprovechar estos días y seguir avanzando, no son las mejores sesiones en cuanto a efectivos, porque hay muchos jugadores en las selecciones, pero hemos intentado aprovechar los entrenamientos. Estos partidos de vuelta de parón no son fáciles, siempre hay incertidumbre de cómo vuelven los jugadores después de viajes largos y estar poco tiempo con nosotros, pero son situaciones que tenemos que gestionar de la mejor manera.

¿Cuáles son las claves del partido? ¿Le condiciona Rodrigo?

Es una baja importante, pero tenemos otros jugadores, cuando hay bajas es una oportunidad para otros, todos quieren jugar y reinvidicarse. Los partidos contra el Atlético de Madrid son muy exigentes, es un equipo que compite como pocos, pero vamos con la mentalidad de poder ganar. Es muy difícil, ganar no es sencillo, tendremos dificultades pero vamos con la ambvición de poder ganar.

¿Los problemas de Rodrigo son los que arrastrana con la selección?

Sí, el día de su regreso se le hicieron unas pruebas medicas y ahí salió la lesión que tiene.

¿Hasta qué punto es importante la recuperación de Soler y hasta qué punto es importante para tu dibujo?

Es un jugador que conozco bastante, pero para mí todos son importantes, lleva un proceso de baja, y hay que ir en cuenta con lo que se hace con él€ lo conozco, sé lo que nos puede dar y a partir de aquí intentará ganarse el puesto como todos los demás, lo vemos igual que los demás.

¿Marcar mañana es acercarse mucho a tres puntos?

No lo sé, pero es un equipo que acaba muy pocos goles encajados en defensa, ganar en el Wanda es muy difícil, hacer un gol es muy difícil, pero vamos a intentarlo.

Ganó en Londres, Bilbao, dijo que no quería dejar huella, pero no está nada mal..

Os lo dije con toda la sinceridad del mundo, voy a intentarlo hacer de la mejor forma que pueda, ojala que mañana se repita, pero no poder dejar huella, solo por seguir avanzando y ganar en escenarios así refuerza todavía más.

Gayà dice que ve cerca al Valencia del Atlético ¿ Qué te parece a ti esa distancia porque últimamente la clasificación se rompe después de Barça, Madrid y Atlético?

Los últimos años ha sido así, ha sido un dato objetivo, esos tres equipo están por encima de los demás y ojalá podamos acortar la distancia con el Atlético, es un equipo que lleva muchos años compitiendo como pocos, con un mismo entrenador, con jugadores muy buenos, un gran entrenador, lo han hecho fantásticamente bien y ojalá nos podamos acercar q ese nivel, pero sabemos la realidad.

¿Qué te preocupa del Atletico?

Todo, es uno de los mejores equipo de Europa y del mundo, además de que tiene grandes jugadores y un gran entrenador, la fuerza del equipo radica en el conjunto, es un ejemplo muy elocuente de grandes jugadores al servicio de un colectivo, lo han conseguido durante los últimos años y esa es su fortaleza

¿Qué le parece Joao Felix?

Un gran talento, he podido ver esa maduración y crecimiento y es un jugador que, más allá de su presente, seguirá creciendo y va a ser de los mejores.

¿Entendiste que jugara Rodrigo con la selección?

Lo que sabemos es que ha estado bien cuidado, bien tratado y estas cosas suceden.