Gameiro y Maxi Gómez son letales

El Valencia CF es el conjunto de la Liga más rentable en las áreas, según la estadística avanzada que ofrece 'ProFootballDB'. A primera vista, el dato suena excelente, aunque tiene un matiz menos positivo con una mirada precisa. Si el de Albert Celades es, tras Barça y Granada, el tercer equipo de la competición con mejor puntería delante de los porteros rivales; al mismo tiempo, también es el segundo que más trabajo da a los suyos, Jasper Cillessen y Jaume Domènech. Este mediodía, curiosamente, en el estadio de Son Moix van a enfrentarse los dos equipos del torneo que más paradas contabilizan después del Levante UD, donde Aitor Fernández es titular sin discusión.

Casualidades o no, las posiciones a las que más vueltas ha dado la cabeza de Celades desde la fallida semifinal de la Supercopa han sido la portería y la delantera. Maxi Gómez, extrañamente suplente en Arabia Saudí frente al Madrid, regresará hoy a la titularidad acompañando a Kevin Gameiro. Una pareja inusual desde el minuto 1. Los dos sólo han actuado juntos de inicio en la derrota liguera por la mínima ante el Celta en Vigo y en el empate a un gol en Lille en la tercera jornada de la Champions. La experiencia no fue buena, pero estuvo claramente condicionada, en especial en Francia, por el pésimo funcionamiento colectivo. Es más, tanto Maxi como Gameiro son los máximos culpables de que el Valencia se tenga un sitio en el podio de los conjuntos más eficaces en el plano ofensivo de la liga española.

El rendimiento de uno y otro, unido a la lesión en la rodilla de Rodrigo Moreno, provoca que ambos delanteros se hayan hecho merecedores de ser titulares en el encuentro con el Mallorca. Para Albert Celades, el francés y el uruguayo son perfectamente compatibles en la misma alineación. Las lesiones y la incidencia del internacional español han repercutido en no haber visto más tiempo juntos a Maxi y Gameiro. «No han jugado mucho juntos, pero no porque no creamos, no han jugado más porque estaba Rodrigo, que es muy importante para nosotros; esa competencia es muy dura para ellos, pero tenemos muy buena opinión de los dos, tienen mucho nivel y es una opción no para ahora sólo, para cualquier momento», comentó el entrenador valencianista en rueda de prensa.

Maxi Gómez (47 %), Kevin Gameiro (36 %) y Dani Parejo (33 %) son los futbolistas con mejor acierto goleador de un Valencia que acumula 29 goles como consecuencia de 187 disparos, 71 entre los palos de las metas rivales. Ligeramente por encima del 40 % de eficacia, el acierto blanquinegro se iguala al del defensivo y letal Granada y, únicamente, es superado por la capacidad ofensiva del Barça (43 %). La efectividad en ataque marca una de las principales diferencias entre el Valencia actual y el de la primera vuelta de la campaña anterior, castigado por la falta de puntería y las oportunidades perdidas. Una circunstancia que condenó a los de Marcelino a un sinfín de empates.

Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, analizaba este cambio radical motivado de manera especial por el fichaje del charrúa Maxi Gómez. Hoy, una de las principales preocupaciones para el equipo del míster valenciano. «El Valencia reúne grandes jugadores. La temporada pasada, cuando empató tanto, mereció ganar muchos de ellos. La diferencia fue la efectividad que tiene ahora y no entonces. No fue normal, ellos no necesitan mucho para meterte un gol. Lo tenemos claro. Nos enfrentamos a jugadores que, haciendo mucho menos que nosotros, tendrán más posibilidades de marcar gol... Intentaremos que tengan pocas ocasiones porque están muy certeros y será difícil que se queden a cero», argumentó.

No le falta razón a Moreno, ya que Maxi Gómez, después de 19 jornadas disputadas, se trata del segundo jugador de toda la Liga con mejor porcentaje de gol. El 47 % de los remates del punta de 23 años – autor de siete dianas– han terminado en el fondo de las redes. Y el 80 % entre los tres palos. Gameiro, por su parte, ha necesitado 11 disparos, cinco a portería, para convertir sus cuatro goles ligueros. Los dos delanteros valencianistas, como también Dani Parejo, forman parte del top-10 de eficacia goleadora en el que reina Arturo Vidal.