Posible once: Celades, con las cartas justas y al descubierto

Posible once: Celades, con las cartas justas y al descubierto F. CALABUIG

El Valencia CF de Albert Celades afronta la 'batalla' del Coliseum con las piezas contadas. Pocas alternativas tiene el entrenador catalán para confeccionar el once titular con el que enfrentarse al Getafe, tercero, y intentar el asalto a la zona Champions por primera ve en la presente temporada.

En la sesión previa al partido de este viernes el equipo se ha ejercitado sin Jasper Cillessen, con molestias en la cadera; Cristiano Piccini, que prosigue con la fase final de la recuperación; Gameiro, nuevamente con una lesión de tipo muscular; Manu Vallejo, que ha trabajado al margen del grupo; Ezequiel Garay, operado en los últimos días de la rodilla; además de Coquelin y Daniel Wass, a los que el cuerpo técnico ha rebajado las cargas, ya que por sanción no podrán medirse al Getafe en esta jornada 23. Ezequiel Garay, evidentemente, baja hasta la próxima temporada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, tampoco podrá ayudar al Valencia.



Rodrigo se apunta a la 'batalla'

Con todo, la buena noticia ha sido ver a Rodrigo Moreno con el grupo y ensayando en el 'partidillo' al lado de Maxi Gómez en un teórico once. El hispano-brasileño acumula varios partidos jugando con dolor en la rodilla derecha, situación por la que este jueves se retiró de la sesión. Rodrigo quiere estar en un tramo decisivo del curso en el que al choque con el Getafe seguirán la visita del Atlético a Mestalla el 14 de febrero y el inicio de la eliminatoria ante la Atalanta en la Champions del miércoles 19.

En la parte final del entrenamiento, el técnico del Valencia CF ha ensayado con el siguiente once: Jaume Domènech; Florenzi, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Parejo, Ferran Torres, Carlos Soler; Maxi y Rodrigo. Al Valencia CF, con Rodrigo mermado y Guedes y Cheryshev recién llegados tras sus lesiones, no le quedan muchas más opciones en ataque que la del joven surcoreano Kang In.

En el entrenamiento de este viernes han participado los jóvenes Yunus Musah y el portero Emili Bernad. En torno a las 13:00 el entrenador catalán facilitará la lista de convocados y sobre las 13:30 horas ofrecerá la rueda de prensa previa al Getafe-Valencia.