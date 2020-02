El viaje a San Siro en la Champions batirá récords

El desplazamiento para el partido ante el Atalanta BC será el más masivo en lo que va de temporada. La afición valencianista está muy ilusionada con la vuelta de la Champions League. Han sido siete temporadas las que han pasado desde la última presencia del Valencia CF en los octavos de final, la gente tiene ganas de Champions y el próximo 19 de febrero en San Siro habrá más de 2.300 valencianistas apoyando al equipo en el partido de ida ante el Atalanta BC.

Si en el partido decisivo de la fase de grupos frente al AFC Ajax fueron más de 1.500 los valencianistas que apoyaron al equipo en busca de la victoria que les clasificó como primeros de grupo, ahora serán más de 2.300 los que animarán al Valencia CF para lograr un resultado positivo de cara al partido de vuelta de Mestalla del próximo 10 de marzo. El viaje a Milán será, hasta ahora, el más masivo de la temporada.

NOTA IMPORTANTE:

Les recordamos que, todos aquellos que hayan hecho la compra, tienen de plazo HASTA EL PRÓXIMO JUEVES 13 DE FEBRERO A LAS 20 HORAS PARA RECOGER LA ENTRADA en las taquillas de Mestalla.

Las entradas son de carácter personal e intransferible, y en cada entrada quedará reflejada el nombre del asistente.

Una vez realizado el proceso de compra, no se podrán realizar cambios o modificaciones de nombre en la entrada.

Por motivos de seguridad, a la hora de acceder al estadio -en cumplimiento de la legislación italiana- se le solicitará el DNI, debiendo coincidir con el nombre impreso en la entrada.

Si has recogido tu entrada, pero la has perdido, por motivos de seguridad no se podrán realizar duplicados ni reimprimirse la entrada nuevamente.