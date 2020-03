Ni Champions, ni Fallas, ni nada

En su inexplicable travesía hacia no se sabe dónde, el Valencia sumó un nuevo naufragio, el enésimo esta temporada. Esta vez, para más inri, con carácter definitivo en la Champions. Un adios por la puerta de atrás. En una noche triste, sin público por la crisis del Coronavirus, el desmoramiento deportivo y emocional coincidió con el anuncio del aplazamiento de las Fallas. Lo que faltaba para arrancar de Mestalla cualquier atisbo de noticia y hasta de interés una vez la suerte estaba echada. Por desgracia la derrota no pilló a nadie por sorpresa. Pese a haber salvado icebergs más altos en la fase de grupos, entre ellos los del Ajax y el Chelsea, el que llevó a pique al Valencia fue el de la Atalanta. Y eso que los italianos, mortales de necesidad, se presumían como uno de esos obstáculos que no iban a exigir un salto de otro mundo. Ilicic, con cuatro goles, resquebrajó el casco del equipo de Celades, especialmente agujereado en defensa y con una actuación de Diakhaby al borde de la negligencia.

En mitad del más absoluto silencio, con Mestalla convertido en un Mad Max, el Valencia se hundió sin remisión, incapaz de competir en ningún momento, ni en la ida ni en la vuelta, sin patrón en el banquillo ni plan en el campo. No hubo flotador al que agarrarse, ni siquiera gritos de auxilio. Tampoco bronca o pitidos. Las despedidas siempre son tristes pero esta fue como el funeral de un enfermo terminal. Todos los males coincidieron en un partido por el que el equipo, pese a los tres goles con los que trató de resistirse a su suerte, pasó como alma en pena. Cualquier atisbo de futuro pasa por una profunda catarsis. Y es que, en el momento más decisivo de la temporada, resuelto con un global de 4-8, el Valencia no compareció nunca.

Pese a venir de hacer aguas por todas partes, el Valencia se fue a pique por la popa y por una serie de errores, empezando por la nula clarividencia para cambiar el rumbo, que se remontan a mucho tiempo atrás. Fue, en definitiva, un partido a la altura de lo que está siendo el hundimiento. La actuación de Diakhaby retrató de manera cruda lo que a día de hoy es un equipo en el que todos los futbolistas están por debajo de su nivel y en el que su entrenador no ha sido capaz de corregir los errores groseros que a lo largo de la temporada están cometiendo futbolistas de primer nivel. El central francés regaló dos penaltis, el primero al minuto y medio, y con eso se llevó por delante cualquier opción de remontada por remota que esta fuese. Nada nuevo bajo el sol. Sus errores en la fase de grupos, en especial la expulsión en cinco minutos contra el Lille, ya pusieron la clasificación al límite. Se corrigieron en Amsterdam, pero allí otra vez se cometió otro error imperdonable, el de Gabriel Paulista, ausente por sanción en esta ronda.

De aquellos polvos, los ocho goles en contra contra uno de los rivales más fieros en ataque de Europa. También de los peores en defensa, a la altura del propio Valencia. La segunda parte, con todo perdido y visto que tampoco servían para mucho, se jugó sin centrales, con Kondogbia y Coquelin en defensa en lugar de en la medular. La duda a esas alturas estaba en si Celades quitó a Diakhaby al descanso para protegerlo, para señalarlo, para quitárselo de encima o simplemente por pena o humanidad. Probablemente por un poco de todo. Con y sin él, la última noche en la Champions estuvo a mitad de camino entre el surrealismo y lo absurdo. La remontada, más aún con todos los condicionantes externos, era un imposible, pero la quimera duró un abrir y cerrar de ojos, el tiempo que tardó en caer Ilicic en el área. Era la primera vez que encaraba y la zancadilla no ofreció discusión. El VAR la revisó, por protocolo, pero no porque hubiese dudas, sino porque el esloveno exageró más de la cuenta en la caída. No era necesario. La cara de culpabilidad del atribulado Mouctar lo decía todo.

Como en San Siro, el gigantón de Gasperini volvió a ejercer de verdugo. Con el 0-1 nada más arrancar el partido adquirió un tinte todavía más extraño. La megafonía atronaba con un sonido ambiente prefabricado, como de videojuego. A cinco goles entonces de la clasificación y cuatro de la prórroga como mal menor, el equipo de necesitaba motivos por los que seguir jugando a falta del calor de una afición que se había desgañitado a las afueras. Los encontró con el gol de Gameiro, pero de nuevo Diakhaby, sacando el brazo a pasear para que lo pillara el VAR, se empeñó en que todo se limitase a que los minutos fuesen pasando. Enfrentándose dos equipos calamitosos en defensa los goles fueron cayendo como churros, especialmente en la portería de Cillessen, de nuevo en versión transparente.

La Atalanta se fue al descanso con un global de 2-6 sin haber hecho prácticamente nada. Todo fue cosa del Valencia, que ni en sus peores presagios se temía echar sus escasas opciones de remontada por la borda de esta manera. Fue el rival el que marcó pronto, antes de romper a sudar, y a partir de ahí ya no hubo manera ni épica que sirviese. Fútbol tampoco, aunque los análisis previos no resistían el busturí de la razón. Gameiro, con un doblete estéril, trató de acudir al rescate. Entre el francés y Rodrigo intentaron al menos sacar la suñas ante una defensa que se rasgaba con un simple arañazo. Palomino, aunque sin penaltis, hizo de Diakhaby. Sus errores, y la fragilidad atrás de los de Gasperini, resultó hasta dolorosa. El que había delante no era un rival temible. A un nivel deplorable el Valencia ha sido capaz de marcarle cinco goles. Pero es que ha encajado ocho.

El Valencia intentó en la segunda parte agarrarse a lo que podía para que el sufrimento no se hiciese eterno. Gameiro volvió a marcar y Ferran hasta puso al equipo por delante. Pero el equipo estaba partido y cada aproximación de la Atalanta, como en Milán, era ocasión clara o gol. Ilicic lo destrozó sin piedad. Celades, mientras tanto, tras haber vuelto a tirar de Rodrigo de inicio, se limitaba a repartir descansos, pensando en LaLiga y en evitar males mayores. Un mal sueño, como el del Coronavirus.



Pincha en la imagen para ver las notas del partido

Ficha técnica:

3 - Valencia: Cillessen, Wass, Coquelin (Cheryshev, m.75), Diakhaby (Guedes, m.46), Gayà, Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Rodrigo (Florenzi, m.79) y Gameiro.

4 - Atalanta: Sportiello, Djimsiti, Caldara, Palomino, Hateboer, De Roon (Zapata, m.43), Freuler, Gossens, Pasalic (Tameze, m.83), Papu Gómez (Malinosvskyi, m.78) e Ilicic.

Goles: 0-1, m.3: Ilicic, de penalti. 1-1, m.21: Gameiro. 1-2, m.43: Ilicic, de penalti. 2-2, m.51: Gameiro. 3-2, m.67: Ferran. 3-3, m.71: Ilicic, 3-4, m.82: Ilicic.

Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM). Amonestó por el Valencia a Coquelin, Diakhaby, Kongobia y Wass y por el Atalanta a Freuler.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en Mestalla sin público como consecuencia de las medidas ante el riesgo de propagación del coronavirus.