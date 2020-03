Turquía llama a Marcelino

El nombre de Marcelino García Toral se encuentra en la lista de candidatos para el banquillo del Fenerbahce, según publican medios en Turquía. En concreto sería la segunda opción que maneja el club para suceder en el banquillo a Ersun Yanal, destituido hace un mes por detrás de otro viejo conocido del Valencia CF, Unai Emery.

En sus últimas declaraciones públicas, el técnico asturiano explicó que "esperamos y deseamos tener un buen proyecto para la próxima temporada, hay muchas posibilidades de que sea fuera de España. Me ilusiona y es todo un reto", aunque en principio, lo mismo que ocurre con Emery, su idea no pasa por marcharse a Turquía sino, en caso de no entrenar en LaLiga, hacerlo en Italia o la Premier League inglesa.

De ser así, el Fenerbahce tendrá que seguir buscando entre los muchos nombres que recientemente se han vinculado para hacerse con ese banquillo, caso de Luiz Felipe Scolari, Nico Kovac o Erol Bulut, quie en estos momentos dirige al Alanyaspor turco.