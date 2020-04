¿Está fichado ya Diogo Leite?

¿Quiere el Valencia CF fichar al portugués Diogo Leite? Rotundamente sí. ¿Intentó fichar el Valencia CF a Diogo Leite el pasado mercado invernal? También, rotundamente sí. ¿Estaban al tanto de la operación César Sánchez y Albert Celades? Sí también. ¿Ha fichado ya el Valencia CF a Diogo Leite para la temporada que viene? Todavía no. Por partes.

El club de Mestalla planea remodelar la defensa de cara a la temporada que viene y en esa remodelación contempla el fichaje de un central de perfil joven. El primero de la lista y gran favorito es el portugués Diogo Leite, futbolista del Oporto internacional Sub'21 con la selección de Portugal y una perla en ciernes. El Valencia CF tiene su nombre apuntado en letras mayúsculas desde tiempo atrás, hay informes de él desde las categorías inferiores de la selección lusa, como los tienen muchos otros equipos europeos y también españoles como el Sevilla.



Paso adelante del Valencia CF

Pero el conjunto valencianista dio un paso adelante el pasado mes de enero ya que, tal y como ha informado este periódico, estuvo muy cerca de hacerse con su fichaje. Llegó a un acuerdo con el Oporto ya que el equipo portugués tiene la necesidad económica de 'hacer caja' antes de este mes de junio para cuadrar el presupuesto de esta temporada. El club de Mestalla negoció la operación pero para que finalmente se llevara a cabo era necesario que en enero, en el mercado invernal, se produjera alguna salida en la plantilla que entrena Albert Celades.

El técnico valencianista exigió entonces como prioridad la llegada de un lateral derecho ya que no cuenta con el portugués Correia, fichado este verano del Sporting de Lisboa por doce millones de euros. El elegido fue el italiano Alessandro Florenzi, lateral derecho que llegó cedido de la Roma hasta final de temporada. La segunda posición a reforzar a petición de Celades era la de un central zurdo y ahí el futbolista elegido era Diogo Leite. Finalmente en el mercado de enero no hubo ninguna salida y la operación, pese a que había acuerdo con el jugador y con el Oporto, no se terminó cerrando. No salió el defensa francés Eliaquim Mangala, que era quien en principio tenía todas las papeletas para salir, ni tampoco el delantero Rodrigo Moreno, cuya marcha habría hecho un hueco a Leite desde el punto de vista financiero. Fue el FC Barcelona el equipo que se interesó en el fichaje de Rodrigo pero jamás llegó a poner los sesenta millones de euros que desde el primer momento pidió el Valencia CF por su traspaso.



Objetivo para verano

Pero llegó el partido ante el Celta de Vigo a principios de febrero y se lesionó de gravedad el defensa Ezequiel Garay. Rotura de ligamentos de la rodilla y adiós a la temporada. Como la lesión era de gravedad y por ella el argentino estará más de cinco meses de baja, las normas habilitaban al conjunto valencianista a acudir al mercado para fichar un recambio. Entre los muchos futbolsitas que estuvo tanteando el director deportivo valencianista, César Sánchez, el primero de la lista era Zou Feddal, jugador del Betis. Pero el conjunto andaluz pidió seis millones por el defensa marroquí y Cesar y el Valencia CF consideraron que no era conveniente esa operación porque no solo estaba muy fuera de precio -el Betis hizo su papel y trató de aprovechar el momento de necesidad del conjunto de Mestalla-, además, su fichaje hipotecaba la operación de Diogo Leite.

Finalemente no se hizo tampoco la de Feddal pero el Valencia CF se mantiene firme en intentar fichar a Leite para la temporada que viene. En este sentido, el periódico portugués A Bola, informa en su edición de este viernes tres de abril que hay un acuerdo entre el equipo valencianista y el Oporto para el traspaso de Leite por quince millones de euros fijos más variables que pueden llegar a los veinte, pero la información que tiene SUPER es que esas son las condiciones del acuerdo al que ambos clubes llegaron el pasado mes de enero y que finalmente no se rubricó. En este sentido conviene señalar que hay dos situaciones que se mantienen firmes en estos momentos y que pueden ser vitales para que la operación que ahora no está cerrada termine cerrándose de manera definitiva este verano. Una es la voluntad firme del Valencia CF de fichar a Diogo Leite, y la otra la casi extrema necesidad que tiene el Oporto de vender futbolistas antes de que finalice este mes de junio para cuadrar las cuentas.

El periódico A Bola se hace eco por tanto de la información que ha venido dando SUPER pero la realidad en estos momentos es que no hay un acuerdo firme y definitivo entre el Valencia CF y el Oporto por el traspaso de Diogo Leite.

También te puede interesar:

Así es Diogo Leite, el central que quiere fichar el Valencia CF.

El himno regional 'cantado' con camisetas del Valencia CF.