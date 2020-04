Si el Valencia CF no apuesta fuerte, la operación se escapa

Luis Suárez está manejando los tiempos con naturalidad y sentido. En clave fútbol, el Real Zaragoza y el objetivo del ascenso son prioridad absoluta. Es lo que toca. A partir de ahí, el delantero no puede cerrarse puertas. Continuar en La Romareda sería bonito, pero es imposible. Cualquier hipótesis sobre su futuro parte de una realidad: el colombiano ha explotado y se ha convertido en uno de los objetivos más cotizados del mercado. El Valencia CF le ha seguido prácticamente toda la temporada. Corona lleva trillando informes del colombiano desde su etapa como director deportivo del Almería y su rendimiento no se le ha escapado a César, tampoco a Celades, como sucede con la gente de fútbol de España y de Europa. Luis Suárez la está rompiendo, jornada tras jornada, desde agosto. Hace meses que el sonido llega limpio desde distintas plazas: "Atentos, porque algo importante va a suceder con este delantero". No son chismes.

Tras 29 partidos y 17 goles, Luis Suárez no es un nombre más en la agenda. El entorno del delantero y el Watford, propietario del jugador –con contrato hasta 2022– conocen el interés del Valencia CF. Lo mismo sucede con la Lazio, el Atlético o el Betis. Todos han hecho movimientos y la lista de equipos que están pendientes de su situación se prolonga con Getafe o Napoli. El estatus de los interesados, su potencia económica y deportiva, han disparado su valor y han convertido su fichaje en una operación de alto standing. El jugador está fuera del alcance del Real Zaragoza (está cedido) y es probable que también escape de las posibilidades del Valencia CF. Pese a actuar en Segunda, el goleador no es una oportunidad de mercado.



Proyecto, rol, inversión

La radiografía es clara, Luis Suárez sólo puede llegar al Valencia CF con la categoría de apuesta fuerte. El proyecto, la confianza en forma de rol, la inversión, los objetivos... todo tiene que estar en línea. De otra manera, la competencia se lo puede comer. Para atar al killer hace falta determinación, ideas claras y varios millones de euros. Luis Suárez no es perfil bajo.

¿El Valencia CF está en condiciones de pelear? La duda es muy razonable. Depende de los tiempos, de las salidas, del mercado. Hablar de tasación con el panorama actual no es sencillo. La llave la tiene Watford, dispuesto a abrir subasta. Ese es el escenario que complica la maniobra. El precio puede estar sobre los 15 o el arco puede abrirse más allá de los 20. Ahí están las operaciones que ha realizado los Pozzo en los últimos años y la postura que trasladan.

Manda el Watford

El club inglés tiene el control de Suárez y su intención es renovarlo, mejorar su ficha y contar con él. La cuestión está abierta a la voluntad del atacante y al futuro deportivo del Watford en Premier League, donde pelea por mantener la categoría. Es cuarto por la cola, con los mismos puntos que el West Ham y el Bournemouth, un puesto por debajo, en descenso. La temporada tiene que terminar o resolverse en los despachos y nada está claro, como sucede en España. En cualquier caso, los Hornets tienen músculo para retenerlo, incluso en Championship.

Competencia Champions

César, Celades y Corona, todos tienen al Zaragoza en común y eso les permite tener un plus en contexto. Lo que está haciendo Luis Suárez tiene un mérito tremendo, haciendo la diferencia por velocidad, por movimientos, por pegada, por determinación, por físico. Con 22 años, el atacante está sacando partido al juego del Zaragoza y a su experiencia en varias categorías del fútbol español. La temporada pasada, en el Nástic, dejó seis golesy una sensaciones estupendas; brilló en un marco donde era complicado. Cada año ha ido a más. En el filial del Granada, en el segundo equipo del Valladolid, en Tarragona y en el salto a una plaza con enorme presión como Zaragoza. No son sólo números, también es el hambre y lo que contagia. Es difícil ponerle techo.

Por materia prima, parece diseñado para caer en las manos de Diego Pablo Simeone. Tiene el ADN del jugador que conecta y levanta Mestalla. En la Lazio también cuadra y su agencia (You First) tiene a Luis Alberto –líder creativo en el bloque de Simone Inzaghi– más Jony, alternativa en el carril izquierdo. Luis Suárez es el futbolista más importante de LaLiga SmartBank y su proyección está en fase creciente. Siempre hay un riesgo, pero la clave está en apostar, fuerte. El Zaragoza marca la línea de salida y el Watford sube el listón: no es un jugador para completar delantera, es una pieza para potenciar y buscar un salto en ataque. El Valencia CF tendría que marcarse un all-in.