"Neto, ¿vuelves?"

Neto Murara, exportero del Valencia CF que este mercado de verano puede salir del Barça, subió una fotografía en Instagram con la que ilustró la vuelta a los entrenamientos de modo individualizado. Una nueva normalidad para los equipos de la Liga que se ha puesto en marcha durante estos días, en el caso del conjunto blanquinegro este sábado en la Ciudad Deportiva de Paterna.



La fotografía en sí y el comentario de Neto no tendría más trascendencia de no ser por la picante respuesta que, entre más de 250 comentarios, le da su buen amigo Gabriel Paulista. Neto había escrito "back", "de vuelta" en inglés. Y su compatriota del Valencia, con el que compartió dos temporadas y los éxitos de la Copa del Rey o las clasificaciones para la Champions, le responde con la misma palabra, aunque entre signos de interrogación... Es decir, le pregunta: "¿Vuelves?". Gabriel además añade en su mensaje el emoticono de un rostro sonriente, consciente de que la broma no iba a pasar inadvertida para los valencianistas que siguen a los dos en las redes sociales.





Tal y como publicó SUPER a mediados de abril, Neto Murara estaría encantado de volver a defender la portería del Valencia CF. Cabe recordar que el Barcelona, por lo elevada de su ficha para ser suplente de Ter Stegen , ha colocado al portero en el mercado y escucha ofertas por encima de 20 millones de euros.