La verdad sobre Callejón y el Valencia CF

José Callejón, futbolista del Nápoles está en el mercado porque finaliza contrato esta misma temporada y no va a renovar con el equipo italiano. Los números de Callejón tanto en el Real Madrid con Mourinho como en el Nápoles hablan por él, lo que unido a su condición de agente libre -es decir, puede fichar a coste cero por cualquier equipo-, provocan que muchos sean los clubes que están interesados en su fichaje.

¿Es el Valencia CF es uno de ellos? El asunto requiere matices. Callejón es un buen jugador y está libre, lo que lo convierte en atractivo más allá de que su fichaje obliga a pagarle una buena ficha dado su estatus como futbolista. El club de Mestalla es perfectamente consciente de la situación de Callejón pero de momento no ha movido ficha.

De hecho, hace unos días Callejón fue de nuevo ofrecido al Valencia CF que de momento sigue sin mover ficha. ¿Se puede afirmar por lo tanto que el club blanquinegro no fichará a Callejón? Es pronto para valoraciones tan taxativas tal y como está el mercado teniendo en cuenta que faltan once partidos de liga todavía y sobre todo teniendo en cuenta el impacto financiero de la pandemia del coronavirus sobre los clubes, pero sí se puede decir que de momento no está en la puja.

Recientemente algunos medios de comunicación italianos afirmaron que el fichaje de Callejón estaba cerrado por el Valencia CF por dos temporadas y a razón de 3,5 millones de euros brutos cada una de ellas, pero no es así. El club de Mestalla conoce perfectamente al futbolista, conoce su situación en el mercado y sus pretensiones y ahí se queda. En este sentido, qué decida Callejón en virtud de lo que diga el mercado puede ser vital, es decir, si tiene prisa por cerrar un contrato, no será con el conjunto de Mestalla que de momento no le ha hecho oferta alguna.

En este sentido, el Getafe es el equipo de la Liga española que más está pujando por el futbolista que además maneja una opción del extranjero, de una competición menor pero jugosa en el aspecto económico.

