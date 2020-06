La paradoja del caso Diogo Leite

Ya se ha disputado la primera jornada de la reanudación de la liga de Portugal y de momento se puede decir que las noticias para el Valencia CF en lo que a sus intenciones de fichar a Diogo Leite son buenas.

El club de Mestalla busca remodelar la defensa de cara a la temporada que viene y quiere fichar dos centrales de perfil diferente. Uno ya veterano y con experiencia y otro de perfil joven y proyección. Para las dos opciones ya maneja una lista de jugadores en que hay favoritos. Se trata de Diogo Leite y del argentino Pezzella.

Leite es el que más gusta para la opción de central joven con proyección, hasta el punto que ya hubo negociaciones entre el Valencia CF y el Oporto el pasado mes de enero y hasta pudo haberse cerrado el fichaje si en la plantilla de Albert Celades hubiese habido alguna salida. No fue así y Leite se quedó en el Oporto.

Pero el interés del Valencia CF sigue siendo firme por ello hay una circunstancia que se ha de cumplir, y es que Leite siga siendo suplente en el Oporto, de lo contrario, podría revalorizarse hasta el punto de convertirse en inaccesible para las arcas blanquinegras. Es paradójico, pero real. El Valencia CF confía en la proyección de Leite y quiere acometer su fichaje antes de que el jugador se asiente definitivamente en el Oporto, club que además, necesita vender para cuadrar el presupuesto. Estos son los dos condicionantes bajo los que se asienta la operación Leite, cuyo fichaje por el Valencia CF, contrariamente a lo que se ha dicho en algunos medios de comunicación de Portugal, no está cerrado.

Pero durante los entrenamientos del Oporto de cara a la reanudación de la Liga se produjo una noticia que va en contra de los intereses del Valencia CF y su intención de fichar a Leite: Iván Marcano, central titular, se rompió los ligamentos de la rodilla. Una lesión grave que le obliga a perderse la temporada y sobre todo, le abría, en teoría, las puertas de la titularidad a Leite. Y ahí es donde el Valencia CF puede ver peligrar la operación.

Marcano era el central titular indiscutible en la defensa del Oporto junto a Pepe, el exfutbolista del Real Madrid, y su lesión puede provocar que el técnico Sergio Conceiçao eche mano de Leite. De momento no ha sido así, ya que en el primer partido de la reanudación de la liga que el Oporto jugó ante el Famalicao de Racic y Centelles, Diogo Leite no ha jugado un solo minuto. Pepe y el belga Mbemba, que estuvo en la agenda del Valencia CF años atrás, fueron la pareja de centrales. Esó sí, el Oporto perdió 2-1 ante el Famalicao, lo que podría llevar a Conceiçao a hacer cambios de cara a los próximos encuentros. Que Leite no juegue ni con la lesión de Marcano no habla bien de él, tampoco necesariamente mal, pero el club de Mestalla piensa en este futbolista para el medio plazo, de ahí que siga confiando en su potencial, y le interese que siga siendo suplente. La paradoja del caso Leite.

