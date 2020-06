Fede Cartabia: "El Valencia me dijo ¡Te tienes que ir!"

Fede Cartabia se acordó del Valencia CF desde su confinamiento en Argentina. El jugador, cedido por el Deportivo de la Coruña al Shaba Dubai de Emiratos Árabes, recordó su etapa valencianista en un directo en la cuenta oficial de Instagram del Club Social, Deportivo y Mutual Olimpia de Santa Teresa (Santa Fe, Argentina). Esta es la historia de Fede y el Valencia contada por el propio jugador:

Empecé en el Torre Levante, me empezaron a llamar, me quería el Villarreal, el Levante, el Espanyol estaba desesperado por ficharme, pero elegí el Valencia. Empecé a jugar con 16-17 años y me costó al principio, no entraba en los planes del técnico, y justo un partido contra el Hércules de Alicante, se lesiona el 10 nuestro y destino de la vida entré yo y mi vida cambio, empecé a dar goles, a dar asistencias, a entrenar con el Mestalla y fui asomando poco a poco.

Con 18 años me subieron al Mestalla en Segunda B, jugaba con rivales de 35 años y nos regaban a patadas porque éramos todo pibes, pero el primer equipo del Valencia iba medio medio, Valverde me subió a a entrenar, aunque no me hizo debutar... Llegó el final del año, yo no me llevaba bien con el entrenador del Mestalla, ya sabes mi carácter difícil, teníamos diferencias, yo se lo hice saber y no le gustó y no me ponía aunque entrenaba con el primer equipo y no juegaba con el Mestalla. No lo entendía nadie.

Braulio me cogió y me dijo el tecnico del Mestalla no va a seguir y te queremos para hacer pretemporada con el primer equipo. Yo me puse super contento, llegó el momemto de viajar con el primer equipo, todo internaciones, fuimos a la pretemporada a Alemania con Miroslav Djukic, habló conmigo, yo conocía a uno de sus hijos del Torre Levante, empecé a jugar bien, la prensa de Valencia hablaba bien de mí y el entenador me dijo que me iba a quedar con contrato profesional.

Jugué el Taronja contra el Milán, era la primera vez que iba a la cancha, yo estaba soñando.. y cuando quedaban 25 minutos se lesionó Guardado, me llamó, me temblaba todo, la primera pelota la perdí, estaba medio cagado, pero me fui soltando, luego le pegué al travesaño y me empecé a despertar. Al día siguiente los períodicos hablaban de mí, el Valencia me hizo contrato por 4 años, debuté en Liga contra el Málaga jugando 65 minutos, después estuve tres partidos sin jugar... pero Djukic fue clave para mí sobre todo como persona, sabía que merecía jugar, pero me dijo que acá están estos jugadores y no los puedo sacar si no sería un problema interno grande para mí, yo le dije como pendejo que era, con 19 años, que daba igual.

Estuve tres partidos sin jugar y no ganamos. El técnico se jugaba el puesto, me dijo que iba a jugar contra el Sevilla porque me juego el puesto. Yo la rompí, ganamos y ahí empezaron mis premiros pasos, fue un año muy bueno, casi jugamos la final de la Europa League, perdimos en el último minuto... Me he equivocado mucho, lo reconozco, en ese momento no lo ves, mi vida cambio cien por cien. Jugué 40 partidos en Valencia, luego cambió la directiva, compró Peter Lim, entra con Jorge Mendes, el agente de Cristiano que es el número uno del fútbol, y trajo a todos sus jugadores y a mí me dijeron: te tienes que ir.

Y ahí me equivoqué al ir a Córdoba, me tenían que haber ido a otro club más importante, porque tenía cartel y 19 años. El Córdoba venían de subir de Segunda División y me crearon una responsabilidad como que tenía que mantener al equipo. Los primeros cinco partidos hice cuatro goles y la gente hablaba de mí. El Tottenham me llamó, me acuerdo, pero no se llegó a un acuerdo con el Córdoba porque no me quisieron vender, una de las tantas anécdotas que tengo, tuve la posibilidad pero no se dio.