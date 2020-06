"Quiero entrar al derbi como si fuera una final"

Gabriel Paulista se ha convertido en uno de los pilares principales del Valencia CF. Es un futbolista con peso y respetado en el vestuario, y uno de los referentes de los aficionados. El central brasileño siempre da la cara y más en el terreno de juego. No se esconde y lo da todo, y así es como asegura que va a afrontar el primer partido del conjunto de Mestalla en el regreso de la competición. Gabriel no se ha ejercitado este jueves con el grupo por unos problemas físicos que arrastra pero su presencia no está, ni mucho menos descartada. De hecho, el entrenador Albert Celades apurará hasta hacer la convocatoria oficial teniendo en cuenta que el partido es este viernes a las diez de la noche.

"Volver después de estar tanto tiempo parado ya es una alegría para todos y nos estamos preparando bien para volver mejor para llegar a nuestro objetivo principal, que es jugar la Champions la próxima temporada", afirma cuando se le pregunta por la preparación mental que requiere el encuentro y sobre todo, el regreso de la competición tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus.

En unas declaraciones a los medios oficiales del Valencia CF, el brasileño dice tener clara la receta para estos once prtidos, afrontar cada uno de ellos "como si fuera una final".

Y la primera final es en Mestalla, sin público y ante el rival de la ciudad, el Levante UD: "Es un partido muy importante, un derbi. La afición no quiere perder ningún partido y nosotros igual, quiero entrar al partido como si fuera una final y volver mejor de lo que terminamos todo esto. Vamos a hacer lo máximo posible para lograr nuestro objetivo".

¿Algún mensaje para los aficionados que no podrán acudir a Mestalla? Sí, Gabriel tiene uno y directo: "Vemos los mensajes de ánimo y de que sí podemos en las redes sociales y eso te ayuda. Es diferente al no sentirles a ellos en el estadio, vamos a intentar darles una alegría a los aficionados porque lo merecen mucho también".

Pero más allá de la manera de afrontar este primero encuentro tras el parón de la competición, y dada lo anómala de la situación, los equipos han de tener un planteamiento para afrontar los once partidos que quedan de campeonato, y estas son las claves a ojos de Paulista: "Primero tenemos que entrenar bien, si entrenas toda la semana bien, seguramente harás un buen partido. El equipo se está preparando bien para la próxima jornada, además de encarar estos once partidos como si fueran finales, intento transmitir que queda poco, luego vamos a disfrutar mucho la próxima temporada si jugamos la Champions, porque no hay otra competición que te dé más ganas de jugar. Hay que pensar que estamos a cuatro puntos de la zona Champions y quedan muchas jornadas y sí que podemos, el equipo está bastante motivado para llegar a jugar la Champions la próxima temporada".

Porque ese y no otro es el objetivo del Valencia CF, clasificarse para la Liga de Campeones: "Pasamos muchas dificultades, no solo esta temporada, desde el primer día siento presión porque tenemos una afición muy grande que quiere que el equipo gane siempre. Sabemos la camiseta que vestimos y nos estamos preparando, no solo dentro del campo, también mentalmente, para competir al máximo posible para lograr el objetivo que queremos".

